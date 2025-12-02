Promjene kupovnih navika približavaju nas međunarodnom prosjeku

Prema podacima Međunarodne poštanske korporacije (IPC), čija je članica i Hrvatska pošta, korisnici u Hrvatskoj godišnje putem Hrvatske pošte u prosjeku naruče četiri paketa po glavi stanovnika. Prosjek na razini članova IPC-a, koji su mahom europski poštanski operatori, iznosi 11 paketa po glavi stanovnika, s najvećim brojem u Velikoj Britaniji u kojoj svaki stanovnik godišnje naruči 24 paketa. Samo dostizanje navedenog prosjeka znači ogroman višegodišnji rast prometa u Hrvatskoj koji je povezan s povećanjem kupovne moći. Hrvatska pošta taj rast planira prigrliti kroz nova ulaganja u infrastrukturu i radnike.

Napredna tehnologija i automatizacija poslovanja omogućili su Hrvatskoj pošti da bude temelj velikog rasta e-trgovine u Hrvatskoj i nositelj promjene kupovnih navika koje nagovješćuju paketno poslovanje i logistiku kao budućnost izvora prihoda za poštanski sektor. O intenzitetu rasta paketnog poslovanja i promjene kupovnih navika u Hrvatskoj najbolje govore brojke. Tako su radnici Hrvatske pošte za ovogodišnji Crni petak i pripadajući vikend zaprimili gotovo 130.000 paketa. Svaki radni dan u tjednu Crnog petka u prosjeku je stizalo više od 100.000 paketa za dostavu diljem Hrvatske. Druga polovica studenog zapravo je tek početak pojačanog poštanskog prometa i najužurbanijeg perioda za poštarice i poštare, a taj će period trajati do kraja siječnja iduće godine, sa završetkom zimskih rasprodaja.

Srce tih aktivnosti paketnog poslovanje je Nacionalni skladišno-sortirni centar (NSC) Hrvatske pošte u Velikoj Gorici. Na lokaciji na kojoj radi oko 1700 radnika smješteni su svi aspekti poslovanja Hrvatske pošte, a pozitivna vreva doslovno je konstanta jer neki se dijelovi kompleksa velikog 38 tisuća četvornih metara nikad ne gase. To se prvenstveno odnosi na srce poslovanja Hrvatske pošte – sortirnicu u kojoj radi oko 500 ljudi u tri smjene, od 0 do 24 sata.

Foto: Hrvatska pošta

NSC je ključna investicija vrijedna 50 milijuna eura koja predstavlja prekretnicu za razvoj tvrtke, ali i služi kao najbolji pokazatelj budućnosti poštanskog i logističkog sektora. Transformacija je najočitija upravo u sortirnici, najmodernijem poslovnom objektu za sortiranje pošiljaka u jugoistočnom dijelu Europe koji je krenuo s radom 2019. godine.

U srcu sortirnice nalazi se stroj za automatsko sortiranje pošiljaka koji u jednom satu može sortirati do 15.000 pošiljaka mase od 100 grama do 30 kilograma. Prije deset godina maksimum Poštinih kapaciteta iznosio je 12.000 paketa u danu. Taj broj otad je narastao na više od 100.000 paketa i već je u planu značajno povećanje kapaciteta. Naime, Pošta je trenutno u fazi nabave dodatnog, novog stroja za automatsko sortiranje malih paketa težine do šest kilograma. Iz Pošte su najavili da će s novim strojem već za sljedeći Crni petak moći obraditi i 250.000 paketa u jednom danu i tako potvrdili da se rastu tog segmenta poslovanja ne nazire kraj.