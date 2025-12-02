Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 158
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
poštanski promet

Promjene kupovnih navika približavaju nas međunarodnom prosjeku

Hrvatska pošta
Foto: Hrvatska pošta
1/2
VL
Autor
Promo
02.12.2025.
u 16:45

Hrvatska pošta za Crni petak oborila nove rekorde u broju zaprimljenih paketa

Prema podacima Međunarodne poštanske korporacije (IPC), čija je članica i Hrvatska pošta, korisnici u Hrvatskoj godišnje putem Hrvatske pošte u prosjeku naruče četiri paketa po glavi stanovnika. Prosjek na razini članova IPC-a, koji su mahom europski poštanski operatori, iznosi 11 paketa po glavi stanovnika, s najvećim brojem u Velikoj Britaniji u kojoj svaki stanovnik godišnje naruči 24 paketa. Samo dostizanje navedenog prosjeka znači ogroman višegodišnji rast prometa u Hrvatskoj koji je povezan s povećanjem kupovne moći. Hrvatska pošta taj rast planira prigrliti kroz nova ulaganja u infrastrukturu i radnike.

Napredna tehnologija i automatizacija poslovanja omogućili su Hrvatskoj pošti da bude temelj velikog rasta e-trgovine u Hrvatskoj i nositelj promjene kupovnih navika koje nagovješćuju paketno poslovanje i logistiku kao budućnost izvora prihoda za poštanski sektor. O intenzitetu rasta paketnog poslovanja i promjene kupovnih navika u Hrvatskoj najbolje govore brojke. Tako su radnici Hrvatske pošte za ovogodišnji Crni petak i pripadajući vikend zaprimili gotovo 130.000 paketa. Svaki radni dan u tjednu Crnog petka u prosjeku je stizalo više od 100.000 paketa za dostavu diljem Hrvatske. Druga polovica studenog zapravo je tek početak pojačanog poštanskog prometa i najužurbanijeg perioda za poštarice i poštare, a taj će period trajati do kraja siječnja iduće godine, sa završetkom zimskih rasprodaja.

Srce tih aktivnosti paketnog poslovanje je Nacionalni skladišno-sortirni centar (NSC) Hrvatske pošte u Velikoj Gorici. Na lokaciji na kojoj radi oko 1700 radnika smješteni su svi aspekti poslovanja Hrvatske pošte, a pozitivna vreva doslovno je konstanta jer neki se dijelovi kompleksa velikog 38 tisuća četvornih metara nikad ne gase. To se prvenstveno odnosi na srce poslovanja Hrvatske pošte – sortirnicu u kojoj radi oko 500 ljudi u tri smjene, od 0 do 24 sata.

Hrvatska pošta
Foto: Hrvatska pošta

NSC je ključna investicija vrijedna 50 milijuna eura koja predstavlja prekretnicu za razvoj tvrtke, ali i služi kao najbolji pokazatelj budućnosti poštanskog i logističkog sektora. Transformacija je najočitija upravo u sortirnici, najmodernijem poslovnom objektu za sortiranje pošiljaka u jugoistočnom dijelu Europe koji je krenuo s radom 2019. godine.

U srcu sortirnice nalazi se stroj za automatsko sortiranje pošiljaka koji u jednom satu može sortirati do 15.000 pošiljaka mase od 100 grama do 30 kilograma. Prije deset godina maksimum Poštinih kapaciteta iznosio je 12.000 paketa u danu. Taj broj otad je narastao na više od 100.000 paketa i već je u planu značajno povećanje kapaciteta. Naime, Pošta je trenutno u fazi nabave dodatnog, novog stroja za automatsko sortiranje malih paketa težine do šest kilograma. Iz Pošte su najavili da će s novim strojem već za sljedeći Crni petak moći obraditi i 250.000 paketa u jednom danu i tako potvrdili da se rastu tog segmenta poslovanja ne nazire kraj.

Ključne riječi
Hrvatska pošta

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja