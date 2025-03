Postavljali bombe po Zagrebu: Policija uhitila još jednog člana kriminalne skupine

Zagrebačka policija uhitila je još jednog člana kriminalne skupine osumnjičene za postavljanje eksplozivnih naprava na nekoliko lokacija u Zagrebu. Nakon što su krajem prošle godine uhitili Miodraga J. (45), poznatog pod nadimkom Mija Srbin, i Renatu Č. (32), sada su kazneno prijavili i Dejana S. (35), kojeg se sumnjiči za poticanje na postavljanje eksploziva, piše 24sata. Istovremeno, policija još uvijek traga za 41-godišnjim osumnjičenikom. Skupina se tereti za više kaznenih djela, a identitet naručitelja eksplozivnih napada još uvijek nije utvrđen.

Prema dosadašnjoj istrazi, Dejan S. je bio u kontaktu s nepoznatom osobom koja mu je ponudila novčanu naknadu za organizaciju postavljanja i aktiviranja eksplozivnih naprava na više lokacija u Zagrebu. Dejan je pristao na dogovor i angažirao Miodraga J. da postavi i aktivira eksplozivnu napravu ispod Peugeota u vlasništvu leasing kuće, a koji je koristila zagrebačka tvrtka specijalizirana za iznajmljivanje vozila. Eksplozivnu napravu, koju je nabavio na još neutvrđen način, Miodrag je zajedno s 41-godišnjim osumnjičenikom postavio na prednji kotač Peugeota u Kaljskoj ulici u Zagrebu. Aktivirali su je paljenjem sporogorećeg štapina, uzrokujući eksploziju koja je teško oštetila Peugeot, ali i obližnji automobil marke Mazda, u vlasništvu 69-godišnjaka. Nakon aktivacije eksploziva, osumnjičenici su pobjegli s mjesta događaja.

Nakon tog incidenta, skupina je u studenome 2024. godine krenula u realizaciju novih napada, ovoga puta ciljajući zagrebačke noćne klubove. Dana 24. studenoga, Miodrag i Renata došli su iz Nove Gradiške u Zagreb te se dovezli do noćnog kluba L&F na Trnjanskoj cesti. Dok je Renata ostala u automobilu, Miodrag je ispred ulaza u klub postavio i aktivirao eksplozivnu napravu. Sljedeće noći planirali su sličan napad na klub u Ulici Florijana Andrašeca, no kada su stigli na lokaciju, primijetili su zaštitare te su odlučili odustati i ponijeti eksplozivnu napravu sa sobom. Naprava je bila sastavljena od trotilskog metka, detonatorske kapisle i sporogorećeg štapina. Kako je Dejan inzistirao na izvršenju zadatka, osumnjičeni su se 6. prosinca vratili pred klub s ciljem aktivacije eksploziva. No, ovog puta policija ih je spriječila, uhitila i provela kriminalističko istraživanje. Tijekom pretrage Miodragove kuće u Rešetarima, policija je pronašla improviziranu eksplozivnu napravu skrivenu u tenisici na ormaru u spavaćoj sobi, kao i veće količine droge – više od kilograma amfetamina, nešto kokaina te dvije digitalne vage.

Policija je protiv Dejana S. podnijela kaznenu prijavu zbog poticanja na izvršenje svih napada, dok se Miodraga J. i 41-godišnjaka tereti za nedozvoljeno posjedovanje eksplozivnih tvari i oštećenje tuđe imovine. Miodrag J. i Renata Č. također su prijavljeni za kaznena djela dovođenja u opasnost života i imovine, pri čemu je jedan pokušaj napada ostao neizvršen. Trenutno se 35-godišnji Dejan S. nalazi u pritvoru, dok je Miodrag J. već ranije smješten u istražni zatvor. Renata Č. će se braniti sa slobode, a istraga se nastavlja s ciljem utvrđivanja identiteta nepoznatog naručitelja i pronalaska 41-godišnjeg osumnjičenika koji je i dalje u bijegu.