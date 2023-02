Tursku pogodio još jedan jak potres: I dalje raste broj mrtvih

Istočni dio Turske pogodio je snažan potres magnitude 5,2 po Richteru, javlja EMSC. Prvotna magnituda iznosila je 5,5, no smanjena je na 5,2 po Richteru. Epicentar potresa bio je na području Malatye na dubini od pet kilometara.

Broj poginulih u Turskoj u razornim potresima ovoga mjeseca prešao je 44.000. Nakon prvog potresa 6. veljače bilo 7.930 naknadnih potresa te da je više od 600.000 stanova i 150.000 poslovnih prostora pretrpjelo barem umjerenu štetu. Ministar urbanizacije Murat Kurum rekao je da je 164.000 zgrada s više od 530.000 stanova uništeno ili teško oštećeno u potresu.

Vlada je već pokrenula procese izdavanja ugovora za izgradnju novih stanova u pogođenom području, dodao je Kurum.Turska je u srijedu pokrenula privremenu shemu državne potpore plaćama zaposlenih, dok je zabranila otpuštanja u 10 gradova kako bi zaštitila radnike i tvrtke od financijskih posljedica snažnog potresa koji je pogodio jug zemlje.

#Earthquake 16 km S of #Malatya (#Turkey) 15 min ago (local time 12:04:51). Updated map - Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/PmxsGSVgrs pic.twitter.com/b18YI4QAnH