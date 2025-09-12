Kako je FBI došao do Kirkovog ubojice: 'Intervjuirali smo njegovog cimera. Bilo je to mnogo više od šale'

Novi detalji istrage otkrivaju kako je FBI uspio povezati Tylera Robinsona s navodnim planom ubojstva. Guverner Utaha Spencer Cox izjavio je da su upravo poruke između Robinsona i njegovog cimera bile ključne za otkrivanje zavjere, prenosi Fox News Channel. "Istražitelji su intervjuirali tog cimera koji je izjavio da se njegov cimer, misleći na Robinsona, našalio na Discordu", rekao je Cox.

Prema njegovim riječima, sadržaj poruka otkrio je mnogo više od šale. U njima se spominjala potreba za preuzimanjem puške s unaprijed dogovorenog mjesta, ostavljanjem oružja u grmu, vizualnim nadzorom područja, pa čak i činjenica da je puška bila zamotana u ručnik. Robinson je, prema Coxu, govorio i o graviranim mecima te potrebi da promijeni odjeću.

Istražitelji su potom pregledali video snimke nadzornih kamera, gdje su ga 10. rujna oko 08:29 sati uočili kako vozilom Dodge Challenger dolazi na mjesto događaja. Kada su ga 12. rujna susreli uživo, Robinson je nosio istu odjeću kakva je zabilježena na snimci - bordo majicu, svijetle kratke hlače, crnu kapu s bijelim logom i svijetle tenisice. Upravo je ta kombinacija digitalnih tragova i fizičkih dokaza omogućila istražiteljima da povežu Robinsona s planom i ubrzaju njegovo uhićenje.

Guverner Cox izjavio je kako su istražitelji pronašli pušku umotanu u tamni ručnik, na kojoj je bila postavljena montaža za optiku. Dodao je i da su na čahurama metaka bili urezani natpisi. Naglasio je da se ovdje ne radi o napadu na jednu osobu, već na čitavo društvo, njegove ideale i ono što predstavlja. Istaknuo je i kako se političko nasilje razlikuje od svih drugih oblika nasilja.