Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 76
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Zvonimir Despot
Autor
Zvonimir Despot

Poražavajuće je da se politika i danas miješa u posao povjesničara

03.11.2025. u 11:00

Povjesničar Vladimir Geiger upozorava da se "zagovornici i lijevoga i desnoga svjetonazora i u Hrvatskoj i u Srbiji upinju i dalje prešutjeti i omalovažiti svako istraživanje i činjenice koje ne podržavaju njima poželjnu sliku prošlosti"

Nevjerojatna je potreba lijevih i desnih ekstremista da prošlost koriste za političke obračune, i to 2025., 80 godina od završetka Drugoga svjetskog rata. Sekta Možemo i SDP i danas su još u lovu na ustaše, a bezidejna desnica i dalje kopa po žrtvama Jasenovca. Umjesto da se struci pusti da na miru istražuje i objavljuje, argumentirano i činjenično, politika i dalje muti vodu. Najnoviji skandal u režiji Igora Peternela samo je jedan u nizu takvih manipulacija javnim mnijenjem. I dok on Igora Vukića promovira u vrhunskog istraživača, povjesničar Vladimir Geiger piše da Vukić pripada skupini koja uporno zastupa svoje osebujno manirističko viđenje NDH i logora Jasenovac te ustraju u tome da broj žrtava logora Jasenovac ne može biti veći od četveroznamenkastog.

Ključne riječi
Vladimir Geiger povijesničar Domovinski rat Jasenovac NDH

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Joannes decimus
Joannes decimus
11:36 03.11.2025.

1951. CIA je uočila zarobljenički logor u Jasenovcu za IB-ovce. Tamo su partizani od 1945. imali logor i gubilište pa im je trebala dimna zavjesa u vidu krvavog jasenovačkog mita. Oni to rade i to je tipično. U Katinskoj šumi, primjerice, rusi su pobili Poljake, pa su onda za to optužili Nijemce. Čak je i jedan nesretni forenzičar u Zagrebu koji je istraživao taj zločin bio ubijen od strane "oslobodilaca", jer se usudio propitivati staljinove laži. Dakle, oni to uvijek rade, to je obrazac: optuže drugog za zločin koji sami počine.

VA
VanjaPlank
11:19 03.11.2025.

A plačica kapa svaki mjesec (5000€) i prst u nos a voda do koljena.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja