Poražavajuće je da se politika i danas miješa u posao povjesničara

Nevjerojatna je potreba lijevih i desnih ekstremista da prošlost koriste za političke obračune, i to 2025., 80 godina od završetka Drugoga svjetskog rata. Sekta Možemo i SDP i danas su još u lovu na ustaše, a bezidejna desnica i dalje kopa po žrtvama Jasenovca. Umjesto da se struci pusti da na miru istražuje i objavljuje, argumentirano i činjenično, politika i dalje muti vodu. Najnoviji skandal u režiji Igora Peternela samo je jedan u nizu takvih manipulacija javnim mnijenjem. I dok on Igora Vukića promovira u vrhunskog istraživača, povjesničar Vladimir Geiger piše da Vukić pripada skupini koja uporno zastupa svoje osebujno manirističko viđenje NDH i logora Jasenovac te ustraju u tome da broj žrtava logora Jasenovac ne može biti veći od četveroznamenkastog.