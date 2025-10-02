Ponovno zabilježen smrtni slučaj Borna virusa u Njemačkoj: Opasan virus koji napada mozak se vratio

U Bavarskoj je ponovno zabilježen smrtni slučaj povezan s rijetkim Borna virusom . Ovaj put, 57-godišnji muškarac iz okruga Tirschenreuth preminuo je u Regensburškoj kliničkoj bolnici, priopćio je u četvrtak okrug Tirschenreuth, piše njemački portal Focus. Nadležni zdravstveni ured trenutno istražuje način na koji je zaražena osoba došla u kontakt s virusom, no daljnji detalji nisu objavljeni.

Borna virus može uzrokovati tešku upalu mozga koja je u većini slučajeva smrtonosna. Samo ovog ljeta dvojica muškaraca iz Pfaffenhofena an der Ilm, u gornjoj Bavarskoj, preminula su zbog infekcije ovim virusom. Iako su Tirschenreuth i Pfaffenhofen udaljeni oko 200 kilometara, ova dva slučaja ukazuju na potencijalnu prijetnju u regiji.

Prema podacima vlasti, glavni rezervoar Borna virusa je poljska voluharica. Inficirane mišićice izlučuju virus putem izmeta, urina ili sline, a same ne obolijevaju. Prema Bavarskom državnom uredu za zdravlje i sigurnost hrane, ljudi se mogu zaraziti kontaktom s inficiranim životinjama ili njihovim izlučevinama, iako točan način prijenosa još uvijek nije potpuno jasan. Ako ljudi dođu u kontakt s virusom putem inficirane mišićice ili njezinih izlučevina, mogu razviti tešku upalu mozga koja je u većini slučajeva smrtonosna. Virus je tek 2018. identificiran kao uzrok teških upala mozga kod ljudi.

Stručnjaci preporučuju izbjegavanje kontakta s voluharicama i njihovim izlučevinama. Prema Friedrich-Loeffler Institutu (FLI), virus se uglavnom pojavljuje u širokim dijelovima Bavarske i Saska-Anhalta te u sjeverozapadnom dijelu Brandenburga. Ako živite u području gdje se pojavljuju mišićice, važno je poduzeti mjere zaštite. Preporučuje se nošenje zaštitnih rukavica prilikom rada u vrtu, šupi ili štali kako bi se izbjegao kontakt s voluharicama i njihovim izlučevinama. Ako primijetite žive voluharice u kući ili radnom okruženju, potrebno je ukloniti im izvor hrane, što u vanjskom prostoru mogu biti hrana za pse i mačke, kompost ili drugi otpad. Nikada ne treba dirati ili hraniti voluharice.

Poljska mišićica i Borna virus pojavljuju se regionalno u istočnoj Njemačkoj, posebno u Saska-Anhaltu, Thuringenu i Brandenburgu te u južnoj Mecklenburg-Pomeraniji. U južnoj Njemačkoj virus se javlja u Bavarskoj i Baden-Württembergu. Izvan Njemačke, Borna virus može se pojaviti u Gornjoj Austriji, Lihtenštajnu te u švicarskim kantonima St. Gallen i Graubünden. U Njemačkoj je Borna virus najčešći u južnim i istočnim dijelovima zemlje, a stručnjaci naglašavaju da je ključno znati gdje virus cirkulira i kako se zaštititi.