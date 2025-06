Evo kako se prenosi opasni i rijetki Borna virus: U Njemačkoj preminuo muškarac, drugi teško bolestan

Njemačke zdravstvene vlasti ponovno su suočene s ozbiljnom prijetnjom – u Bavarskoj je zabilježena nova pojava Borna virusa , rijetke, ali izuzetno smrtonosne zarazne bolesti. Jedan muškarac je preminuo, a drugi se trenutno bori za život na odjelu intenzivne njege. Iako Borna virus nije nova pojava – znan je još od kraja 19. stoljeća – prijenos sa životinje na čovjeka potvrđen je tek 2018. godine. Od tada su u Njemačkoj zabilježeni sporadični slučajevi, uključujući i sedam infekcija u Bavarskoj prije četiri godine.

Virus izaziva upalu mozga, odnosno encefalitis, a smrtnost je izrazito visoka – čak devet od deset zaraženih ne preživi. Kod onih koji ipak prežive, posljedice su ozbiljne i dugotrajne, uključujući teške neurološke poremećaje poput problema s govorom, hodanjem, glavobolje, gubitka svijesti pa i kome. Glavni prenositelji Borna virusa su poljske rovke – male šumske životinje nalik krticama, dužine od pet do deset centimetara, koje najčešće obitavaju u šumama, livadama, vrtovima i blizini izvora vode. Posebno je značajna tzv. bijela rovka koja može biti nositelj virusa bez da sama pokazuje simptome bolesti. Osim u Njemačkoj, ove životinje prisutne su i u Austriji.

Virus se prenosi kontaktom s izmetom, urinom ili slinom zaraženih životinja, primjerice putem kontaminirane vode, hrane ili tla. Rani simptomi uključuju visoku temperaturu, glavobolju i opću slabost, dok kasnije dolazi do neuroloških komplikacija. Kako piše 24sata, slučajevi Borna virusa u Hrvatskoj zasad nisu zabilježeni. – Ne pamtim da smo se u Hrvatskoj dosad suočili s tim virusom. Imamo mišje groznice, no to je nešto drugo, ističe dr. med. Vladimir Krajinović, specijalist infektologije i konzultant za infektološke bolesti.

Dodaje kako se zaraze koje se javljaju kod nas najčešće prenose s glodavaca na ljude udisanjem prašine u kojoj se nalaze izlučevine zaraženih životinja. – Imali smo bolesnike koji su se zarazili tijekom čišćenja podruma, tavana ili šupa. Inhalirali su čestice virusa preko prašine, zbog čega je izuzetno važno nositi kvalitetnu zaštitnu masku tijekom takvih aktivnosti, savjetuje Krajinović. Za sada se Borna virus smatra izuzetno rijetkim, ali njegov visoki mortalitet i nedovoljna istraženost čine ga bolešću koju zdravstvene službe uzimaju vrlo ozbiljno.