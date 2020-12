Pomoć građanima: Započinje isplata božićnica umirovljenicima i socijalno ugroženima

Grad Osijek osigurao je financijska sredstva za isplatu božićnica umirovljenicima i socijalno ugroženim osobama s područja grada Osijeka. Božićnicu će primiti umirovljenici s prebivalištem na području grada čija ukupna mirovinska primanja ne prelaze iznos od 2200 kuna, zatim socijalno ugrožene osobe s područja Osijeka koje se nalaze u evidenciji Upravnog odjela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo kao nositelji prava na naknadu za troškove stanovanja ili prava na pomoć prehrane u pučkoj kuhinji, te beskućnici koji koriste usluge smještaja u Centru za prihvat beskućnika u Osijeku.

- Drago mi je što i ove godine umirovljenicima i socijalno ugroženim osobama u gradu Osijeku možemo podijeliti božićnice kako bi u ovoj situaciji što ljepše dočekali božićne blagdane. Umirovljenika s mirovinom do 2.200 kuna koji će dobiti božićnicu ove godine ima 5.668 i oni su razvrstani u 5 kategorija prema financijskom cenzusu, odnosno visini mirovine koju dobivaju - rekao je Drago Šerić, potpredsjednik Gradskog vijeća Osijeka. Dodao je kako je za ovu godinu u proračunu ukupno planirano 3 milijuna i 800 tisuća kuna za isplatu uskrsnica i božićnica.

Tako će umirovljenici s mirovinom do 1.000 kuna primiti božićnicu u iznosu od 400 kuna, oni s mirovinom od 1.000,01 kuna do 1200 kuna primit će 300 kuna, s mirovinom od 1.200,01 kuna do 1.700 kuna dobit će 250 kuna božićnice, dok će umirovljenici s mirovinom od 1.700,01 do 2.000 kuna primiti 150 kuna, a oni s mirovinom od 2.001,00 do 2.200 kuna dobit će 100 kuna božićnice.

Korisnicima starosnih mirovina, prijevremenih starosnih mirovina, obiteljskih mirovina i invalidskih mirovina ostvarenih u Republici Hrvatskoj božićnica će na kućne adrese stizati putem pošte počevši od 9. prosinca.

Božićnica je osigurana i za umirovljenike koji su svoj radni staž ostvarili i u inozemstvu, a oni se za isplatu trebaju prijaviti u Upravni odjel za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo do 23. prosinca te priložiti dokaze o visini mirovina ili mirovine (hrvatske i inozemne mirovine ili samo inozemne mirovine).

- Umirovljenici s inozemnim mirovinama mogu se prijaviti na adresi Ruđera Boškovića 1 u Osijeku, svaki radni dan od 8-11 ili od 12-14 sati. Iznimno, mogu se javiti i u mjesne odbore i gradske četvrti, ali ih molimo da zbog epidemiološke situacije svoj eventualni dolazak dogovore s tajnicima gradskih četvrti i mjesnih odbora. Za sve informacije i upite o isplati božićnice dostupni su telefoni 229-102 i 229-107, kao i mail adresa: umirovljenici@osijek.hr – navela je Romana Kovačević, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo.

Kako je istaknuto, božićnica u iznosu od 300 kn na poklon kartici Zagrebačke banke osigurana je i za korisnike naknade za troškove stanovanja, korisnike pučke kuhinje kojima Grad Osijek financira obroke te za beskućnike koji su smješteni u osječkom Centru za prihvat beskućnika, a podjela tih božićnica započela je početkom prosinca te se korisnici koji nisu podigli svoju karticu također mogu javiti u Upravni odjel za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo.