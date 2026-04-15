Nestao muškarac iz Požege: Otišao od kuće i od tad mu se gubi svaki trag

Policija traga za Vjekoslavom Varelom koji je nestao u srijedu, 15. travnja 2026. godine u Požegi, a od tada mu se gubi svaki trag. Kako navode, udaljio se s adrese prebivališta u nepoznatom smjeru i nije poznato gdje se trenutno nalazi.

Riječ je o muškarcu iz Požege, visokom oko 182 centimetra, srednje tjelesne građe. Ima sijedu kosu i smeđe oči, a prepoznatljiv je i po ovalnom licu te srednje velikom nosu i ušima. Nosi obuću broj 42.

U trenutku nestanka na sebi je imao sivu šilt kapu, sunčane naočale, tamnu trenirku i zelene tenisice, pa policija apelira na građane da obrate pozornost ako su vidjeli osobu koja odgovara tom opisu.

Nestanak vodi Policijska uprava požeško-slavonska. Iz policije pozivaju sve koji imaju bilo kakvu informaciju da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu 192. Svaka informacija može pomoći u pronalasku nestalog muškarca.