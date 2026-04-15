Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 190
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NESTAO BEZ TRAGA

Nestao muškarac iz Požege: Otišao od kuće i od tad mu se gubi svaki trag

Nestali.gov.hr
VL
Autor
Večernji.hr
15.04.2026.
u 16:18

Iz policije pozivaju sve koji imaju bilo kakvu informaciju da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu 192.

Policija traga za Vjekoslavom Varelom koji je nestao u srijedu, 15. travnja 2026. godine u Požegi, a od tada mu se gubi svaki trag. Kako navode, udaljio se s adrese prebivališta u nepoznatom smjeru i nije poznato gdje se trenutno nalazi.

Riječ je o muškarcu iz Požege, visokom oko 182 centimetra, srednje tjelesne građe. Ima sijedu kosu i smeđe oči, a prepoznatljiv je i po ovalnom licu te srednje velikom nosu i ušima. Nosi obuću broj 42.

U trenutku nestanka na sebi je imao sivu šilt kapu, sunčane naočale, tamnu trenirku i zelene tenisice, pa policija apelira na građane da obrate pozornost ako su vidjeli osobu koja odgovara tom opisu.

Nestanak vodi Policijska uprava požeško-slavonska. Iz policije pozivaju sve koji imaju bilo kakvu informaciju da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu 192. Svaka informacija može pomoći u pronalasku nestalog muškarca.
Ključne riječi
nestao policija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Obilježavanje 80. obljetnice proboja zatočenika iz logora Jasenovac
Premium sadržaj
Dvije godine prije izbora

Vode li naši političari predizbornu kampanju umjesto da vode državu?

Puhovski: Kada slušate što sve stranke sada govore, što očekuju i što obećavaju na izborima, to nije ništa drugo nego atmosfera izvanrednog stanja. I ona je loša, ako se stvara privid da se stalno nešto izvanredno događa, ali je i dobra jer tjera političku elitu da hofira građanima i stalno nešto obećava. I kako stvari sada stoje političari će nam hofirati dvije godine, svašta će nam obećavati.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!