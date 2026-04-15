VIDEO Plenković otkrio što nas čeka s cijenama goriva: 'Ove izmjene mogle bi smanjiti pritisak na građane, očekujemo ih uskoro...'

Nakon sastanka vrha HDZ-a, premijer Andrej Plenković dotaknuo se aktualnih tema. Javnost ponajviše zanima kakvo će stanje biti s cijenama goriva od idućeg tjedna. Plenković je poručio da će Vlada u ponedjeljak ponovno razmatrati odluku o cijenama naftnih derivata. Dotaknuo se i izmjena Zakona o PDV-u, ali i situacije oko izbora ustavnih sudaca, koji je trenutačno u zastoju.

Kao dodatni alat koji će upotrijebiti kako bi se smanjio cjenovni pritisak na građane, Plenković je spomenuo izmjene Zakona o PDV-u, koje su u javnom savjetovanju i dale bi Vladi ovlast da prilagođava stopu PDV-a na naftne derivate. 'Ovo je dodatni alat koji nam može pomoći da cjenovni udar na naše građane i gospodarstvo bude manji. Mjera je to koju ćemo koristiti samo ako bude nužna i potrebna, a želi se stvoriti zakonska osnova za taj instrument', rekao je premijer.

Prijedlog ovog zakona u saborsku proceduru uputit će u ponedjeljak. Plenković je najavio da će rasprava onda biti 27. travnja, a očekuju da će se izmjene usvojiti 30. travnja. Osim toga, Plenković je naglasio da je Vlada uputila i zahtjeva za oslobađanje od europskih trošarina Europskoj komisiji, te da je i ta procedura u tijeku.

Govoreći o pregovorima oko izbora troje sudaca Ustavnog suda, premijer Andrej Plenković podsjetio je na situaciju od prije godinu i pol, kada je imenovano deset sudaca. Tada je, kako kaže, došlo do blokade od strane oporbe: 'U vremenu predsjedničkih izbora doživjeli smo opstrukciju oporbe koja je natjerala tadašnjeg predsjednika Sabora da sazove izvanrednu sjednicu u subotu, ne bi li se izabralo deset sudaca, potpuno bespotrebno i kapriciozno', rekao je.

Dodao je i kako, s obzirom na izostanak političke volje s oporbene strane za izbor preostala tri suca, Vlada predlaže novo rješenje: 'Predložili smo izbor predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda i tri suca Ustavnoga suda kao jedan zajednički dogovor - smatramo da je to poticajno rješenje', poručio je.

'Razgovori se vode, vjerujem da ćemo učiniti dodatne napore da se oko toga ostvari napredak i konsenzus. Naš je stav da želimo popuniti Ustavni sud i izabrati predsjednika Vrhovnog suda, dapače, ali želimo da se dogodi i jedno i drugo, a ne da kod jednog suda imamo opstrukciju, a kod drugog teze da mi ne želimo rješenja', rekao je Odgovarajući na pitanje koristi li HDZ izbor predsjednika Vrhovnog suda kao politički alat za prevlast u Ustavnom sudu, odbacio je takve tvrdnje. 'Oni su od nas dobili recept za rješenje. Oni su ti koji mjesecima opstruiraju.' Premijer je naveo i druge primjere i ranije izjave oporbe. 'Ne znam jesmo li svi počeli patiti od amnezije, zar se ne sjećate izjava gospodina Bauka koji od lipnja najavljuje da dosadašnja metoda izbora sudaca Ustavnog suda više neće biti ista? Cijela ova ista ekipa, isti ljudi, isti saziv Sabora birao je i onih 5 plus 5 prije godinu i četiri mjeseca.' Dodao je kako tada nije bilo prijepora oko modela izbora. 'Tada nisu imali nikakav problem da se bira pet onih koje je sugerirala ova ista oporba i pet onih koje je sugerirala parlamentarna većina. Sad bi oni neku novu metodu, na temelju čega?' Zaključno je istaknuo stav o odnosu snaga u parlamentu: 'Mislim da je sasvim legitimno da parlamentarna većina predlaže veći broj sudaca nego oporba. To je sasvim legitimno, kako bi bilo da je obrnuto', poručio je.






