Strašna tragedija u Samoboru: Poginuo radnik na gradilištu

Građevinski radnik poginuo je u srijedu poslijepodne na gradilištu na području Samobora, doznaje se u PU zagrebačkoj. "Nesreća se dogodila oko 14,45 sati. Na gradilištu je smrtno stradao zaposlenik, a o događaju je obaviješten i Državni inspektorat", kažu u policiji.

Radnik je poginuo u padu građevinske dizalice, dok je drugi radnik ozlijeđen i prevezen u bolnicu helikopterom hitne pomoći. Na teren su izašli i vatrogasci JVP-a Samobor. - Dizalica je pala na dvoje ljudi, jedan čovjek je preminuo, drugi je ozlijeđen i helikopterom prevezen u bolnicu. Vatrogasci su izašli na teren, no nije bilo potrebe za oslobađanje. Pružili smo tehničku pomoć, unijeli su ozlijeđenog u helikopter - rekao je zapovjednik Mladen Žitković za 24sata. Svi detalji će biti poznati nakon završetka očevida.