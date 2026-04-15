Ovaj grad želi za 100 posto povećati cijenu vrtića, roditelji ogorčeni: 'Ne isplati mi se ići raditi'

Cijena gradskog vrtića u Valpovu nedaleko od Osijeka povećat će se za gotovo 100 posto. Naime, Grad je predložio da se cijene vrtića sa 110 eura mjesečno za jasličke i 100 eura za vrtićke skupine te 60 eura za kraći program jasličke i 50 eura za kraći program vrtićke povećaju na 200 eura mjesečno za jasličke i vrtićke skupine te 100 eura mjesečno za kraći program jasličke i vrtićke skupine. Zasad je riječ o prijedlogu koji je na javnom savjetovanju, a konačnu odluku će donijeti Gradsko vijeće.

Ta je odluka šokirala roditelje čija djeca pohađaju Dječji vrtić Maza u Valpovu i podružnicu u Ladimirevcima. Neki ih u toj odgojnoj ustanovi imaju i po dvoje pa će im trošak vrtića znatno porasti zbog čega čak razmišljaju isplati li im se ići raditi.

- Imam minimalnu plaću i dvoje djece u vrtiću. Dosad smo plaćali oko 190 eura za njih dvoje, a ako dođe do ovog povećanja, plaćat ćemo skoro 380 eura, to je pola moje plaće. Smatram da je to previše, neki gradovi u okolici imaju čak besplatan vrtić, drugi gledaju kako sniziti cijenu i olakšati roditeljima, a kod nas cijena raste - kaže nam jedna ogorčena majka iz Valpova.

- Ako se to i dogodi, više će mi se onda isplatiti biti kod kuće sa svojom djecom nego ići raditi za minimalac. Pa ću onda novi posao tražiti kad mi bar jedno dijete ode u školu - dodaje ona.

Osim valpovačkog vrtića, povećat će se cijena i podružnici u Ladimirevcima. Iz grada takav potez pravdaju povećanjem troškova, odnosno poskupljenjem hrane, usluga i režija, zapošljavanjem novih djelatnika i rastom plaća, proširenjem kapaciteta (otvaranje novih skupina i dogradnja vrtića te većim troškovima zbog više djece te potrebe za dodatnim osobljem posebno za djecu s teškoćama.

Na udaru nisu samo 'obični' roditelji već i oni samohrani, roditelji s invaliditetom kao i djeca iz udomiteljskih i jednoroditeljskih obitelji. Naime, u novom Pravilniku predlaže se i promjena postotka umanjenja cijena za samohrane roditelje i roditelje osobe s invaliditetom (3. i 4. stupnja invaliditeta) sa 50% na 30% te da djeca s invaliditetom (3. i 4. stupnja invaliditeta) i djeca iz udomiteljske obitelji plaćaju 30% nižu cijenu programa umjesto da budu oslobođena plaćanja usluga vrtića dok djeca koja žive u jednoroditeljskim obiteljima prema prijedlogu plaćaju punu cijenu usluga vrtića umjesto umanjenja od 50%.

Također se predlaže i promjena načina obračunavanja popusta za izostanak zbog bolesti na način da ukoliko dijete izostane 11 radnih dana u istom mjesecu zbog bolesti plaća 70% cijene vrtića dok je u trenutno važećem Pravilniku propisano da se umanjuje cijena vrtića proporcionalno danima izostanaka. Predlaže se i promjena obveze plaćanja vrtića u srpnju i kolovozu na način da se roditelji korisnici usluga oslobode obveze plaćanja 50% cijene programa ranog i predškolskog odgoja ukoliko dijete ne pohađa vrtić u mjesecu srpnju te u vrijeme korištenja kolektivnog godišnjeg odmora zaposlenika u mjesecu kolovozu dok su u trenutno važećem Pravilniku roditelji oslobođeni plaćanja vrtića u mjesecu kolovozu.

Iz Ureda valpovačkog gradonačelnika Marka Šutala (nezavisni) dobili smo detaljno obrazloženje njihovog prijedloga. Kažu kako imaju velik pritisak na gradski proračun koji u velikom dijelu snosi trošak vrtića koji sada iznosi 487,26 eura po djetetu od čega grad sufinancira 79,5 posto, a roditelji 20.5 posto i smatraju da to nije dovoljno niti za pokriće mjesečnih troškove prehrane po djetetu.

- Od donošenja trenutno važećeg Pravilnika znatno su povećani rashodi vrtića jer se povećala cijena pripreme i dostave hrane, zaposleno je pet novih djelatnika radi dvije novootvorene odgojno-obrazovne skupine u PO Ladimirevci u studenom 2025. godine te je radi povećanja kvalitete rada i sigurnosti djece, napose djece s teškoćama u razvoju, zaposleno i dva pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju i dva pomoćna radnika za njegu, skrb i pratnju. Također su povećane i plaće djelatnika sukladno članku 51. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. U tijeku je dogradnja matičnog vrtića u Valpovu čime će u pedagoškoj godini 2026./2027. započeti s radom još četiri nove skupine. Uslijed povećanih kapaciteta vrtića povećavaju se i režijski troškovi i troškovi prehrane te će se povećati i broj zaposlenika jer je potrebno zaposliti najmanje osam odgojitelja i dvije spremačice. Zbog povećanja broja djece i sve većih izazova u području njege i zdravstvene skrbi, nužno je zaposliti i zdravstvenog voditelja. Nakon provedenih upisa, pokazat će se hoće li biti potrebe za zapošljavanjem dodatnih pomoćnih radnika za njegu, skrb i pratnju ili pomoćnika za rad s djecom s teškoćama u razvoju kako bismo osigurali inkluziju djece s teškoćama u razvoju, kao i sigurnost i kvalitetu odgojno-obrazovnog rada - pojašnjavaju nam iz Ureda gradonačelnika te dodaju:

- Sustav predškolskog odgoja i obrazovanja u Gradu Valpovu, posljednjih je godina doživio veliki napredak u proširenju kapaciteta i povećanju kvalitete rada. Nakon gotovo 30 godina, konačno se ozbiljno radi na povećanju kapaciteta i dostupnosti usluge ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja svoj djeci tako da će od jeseni sva djeca predškolskog uzrasta pronaći svoje mjesto u vrtiću. Unazad 7 godina imamo čak 5 novih skupina, a dogradnjom matičnog vrtića dobit ćemo ih još 5. Trenutno naš Vrtić pohađa 237 djece, a na jesen očekujemo da će se ta brojka povećati na 300 - kažu.

Napominju kako su s povećanjem cijene vrtića već započeli i brojni drugi gradovi, a da je na području Valpovštine, Dječji vrtić Maza Valpovo i dalje povoljnija opcija od privatnog vrtića Moj Bambi (250 eura), obrta za čuvanje čije se cijene kreću od 300 do 400 eura te tzv. 'teta čuvalica' koje naplaćuju i do 5 eura po satu što mjesečno može doseći i 800 eura.

- Važno je osvijestiti i da je sustav ranog i predškolskog odgoja veći, složeniji i skuplji od školskog i to zbog većeg broja djelatnika (2 do 3 odgojitelja po skupini dok je u školi 1 učitelj po razredu), više obroka dnevno (u školi je osiguran 1 obrok, u vrtićima 4 obroka), sav materijal za rad s djecom je osiguran od strane vrtića dok u školi roditelji osiguravaju pribor za rad). Ipak, sudjelovanje države u tom velikom, skupom i izuzetno važnom sustavu je nedovoljno i uz onaj dio sufinanciranja koji nam opet malo pomaže u održanju ovog velikog sustava. Predložena cijena usluge vrtića u potpunosti odgovara kvaliteti odgojno-obrazovnog rada, a koja se temelji na stručnim djelatnicima, osiguravanju trećih djelatnika u većini skupina zbog inkluzije djece s teškoćama u razvoju kao i kvalitetnim uvjetima za djecu (raznovrsna prehrana - 4 obroka dnevno, mnoštvo materijalnih poticaja, likovnog i kreativnog materijala, kontinuirano unaprjeđenje prostora i opreme) i djelatnike. Obrti za čuvanje djece u okolici imaju cijenu i veću od predložene, a Dječji vrtić Maza Valpovo niti bilo koji drugi dječji vrtić nije 'čuvalište' već ustanova koja drži do kvalitete odgojno-obrazovnog rada i time postavlja čvrste temelje razvoja djece, ali i budućnosti našeg grada - pojašnjavaju nam detaljno u Uredu gradonačelnika svoju odluku.

Ističu kako će i sami objaviti ovo obrazloženje i produžiti savjetovanje s javnošću za još 30 dana kako bi javnost dobila što širu i jasniju sliku o razlozima povećanja cijene, iako smatraju kako su razlozi za povećanje, kažu, i više nego jasni i objektivni.

U drugim gradovima cijene vrtića također su rasle, ali u znatno manjim postocima. Krajem prošle godine Večernji list je pisao da su u Prelogu cijene povećane za oko 50 posto. U Đurđevcu je poskupljenje veće, cijena za roditelje porasla je čak 71 posto, odnosno sa 66 na 113 eura. U Požegi je cijena porasla sa 79 na 120 eura (oko 50 posto), dok je u Vukovaru ukinut besplatan vrtić pa roditelji sada plaćaju oko 95 eura mjesečno.