Poljski i mađarski ministri posvađali se preko X-a, spominjali i Hrvatsku: Preko njih ćete dobivati naftu

Ministri vanjskih poslova Poljske i Mađarske upustili su se u žustru raspravu na društvenoj mreži X, koja je prerasla u svađu, a u kojoj je spomenuta i Hrvatska. Glavne teme bile su Rusija, energetika i neovisnost pravosuđa.

Podsjetimo, Poljska snažno zagovara potporu Ukrajini i provedbu naloga Međunarodnog kaznenog suda protiv Vladimira Putina, dok Mađarska održava bliske energetske veze s Rusijom. Poljski ministar vanjskih poslova Radoslaw Sikorski izjavio je na X-u da Poljska ne može jamčiti da ruski predsjednik Vladimir Putin ne bi bio priveden ako bi preletio poljski zračni prostor.

„Ne možemo jamčiti da neovisni sud ne bi naredio poljskoj vladi da zadrži zrakoplov s Vladimirom Putinom ako bi ušao u naš zračni prostor, kako bi se osumnjičenik izručio Međunarodnom kaznenom sudu”, napisao je Sikorski.

Is @sikorskiradek talking about the independent court which, on @donaldtusk’s orders, refused to extradite the terrorist who blew up the Nord Stream 2 pipeline? 🤔 https://t.co/WooWnOpQth — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) October 22, 2025

Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto reagirao je upitavši odnosi li se to na sud koji nije izručio osobu povezanu s eksplozijom plinovoda Sjeverni tok 2. „Govori li Sikorski o neovisnom sudu koji je, po nalogu Donalda Tuska, odbio izručiti terorista koji je raznio plinovod Sjeverni tok 2?”, napisao je Szijjártó na X-u.

Sikorski je na X-u odgovorio da je ponosan na poljski sud. „Petre, ponosan sam na poljski sud koji je presudio da sabotiranje osvajača nije zločin. Štoviše, nadam se da će tvoj hrabri sunarodnjak, bojnik Magyar, uspjeti onesposobiti naftovod koji hrani Putinov ratni stroj – i da ćete ubuduće dobivati naftu preko Hrvatske”, napisao je Sikorski. Naime, jadranskim naftovodom ruska nafta mogla bi se zamijeniti isporukama preko terminala u Omišlju.