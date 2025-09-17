Naši Portali
NJEMAČKA ODBIJA

Poljska traži 1300 milijardi eura ratne odštete, Berlin nudi sigurnosna jamstva

Autor
Dino Brumec
17.09.2025.
u 17:30

Poljski nacionalisti izrazito su skeptični prema Rusiji, no u vanjskoj politici oni nisu skloni ni Njemačkoj, ali ni Ukrajini koju ne žele u NATO-u

Njemački kancelar Friedrich Merz jučer je ugostio poljskog predsjednika Karola Nawrockog te rekao da Berlin čvrsto stoji uz Varšavu tjedan dana nakon što je više ruskih dronova ušlo u poljski zračni prostor. No Nawrocki je u Berlin stigao s drugom idejom – ponovno od Njemačke zahtijeva ratnu odštetu zbog napada vojske nacističkog diktatora Adolfa Hitlera na Poljsku 1939. kojim je započeo Drugi svjetski rat. Njemačka pak odbija isplatu te odštete.

'Iznos na temelju istraživanja'

