Politika od grada heroja stalno čini grad slučaj

I prije nego što su održani ovogodišnji lokalni izbori, znalo se da će politička borba u Vukovaru biti više nego zanimljiva. Sama izborna kampanja, potom dva kruga izbora za gradonačelnika, a onda i sve što se događa od 1. lipnja vezano uz slaganje većine u Gradskom vijeću, to i pokazuje. Kako god, prvi pokušaj konstituiranja Gradskog vijeća nije uspio, a što će biti s preostala dva, ako do njih dođe, tek ostaje vidjeti. Naime, vukovarsko vijeće broji 19 vijećnika, a kada se gleda pojedinačno, Hrvatski suverenisti su najbrojniji sa šest vijećnika, DP ima četiri vijećnika, HDZ tri, SDSS i DSS po dva, a SDP i HNS po jednoga.

Za većinu je potrebno nekako okupiti deset ruku, pri čemu postoje razne kombinacije, od kojih je većina teško izvediva. Najrealnija opcija bila bi slaganje većine od Hrvatskih suverenista, HDZ-a i HNS-a, na čemu se, kako je svima poznato, naveliko radi. To je već u noći izborne pobjede najavio i novi gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček (Hrvatski suverenisti) kada je pozvao HDZ i HNS da slože većinu u Gradskom vijeću.

Problem je u tome što su i HDZ i HNS bili dio koalicije s DP-om tako da o nekim stvarima i ne odlučuju sami Vukovarci, nego se puno toga pita i središnjica stranke u Zagrebu. U HDZ-u pak u svemu tome gledaju viši interes, odnosno važu hoće li okretanje leđa DP-u značiti i kraj koalicije na državnoj razini i možda slaganje neke nove većine u Hrvatskom saboru. Odmah poslije neuspjelog pokušaja konstituiranja Gradskog vijeća Pavliček, koji je i predsjednik Hrvatskih suverenista, rekao je kako je optimist, ali i da je takvo što bilo i očekivano s obzirom na to da je održan samo jedan sastanak s predstavnicima HDZ-a.

– Vidjelo se da postoji dobra volja i vjerujem da ćemo na kraju uspjeti složiti većinu i nastaviti normalno dalje raditi jer posla je jako puno. Nikome nisu u cilju novi izbori niti da se od Vukovara pravi nekakav grad slučaj. Uostalom, i čelnici HDZ-a javno su rekli kako će odluka biti prepuštena lokalnim organizacijama stranke, a članovi HDZ-a u Vukovaru nemaju ništa protiv koalicije sa Suverenistima. Vjerujem da ćemo uskoro imati većinu koju će činiti Hrvatski suverenisti, HDZ i HNS – rekao je Pavliček.

Govoreći o daljnjim opcijama, Pavliček kaže i kako bi, u slučaju da ne dođe do dogovora o većini, to značilo i nove izbore za Gradsko vijeće, poslije kojih bi rezultati vrlo vjerojatno bili slični trenutačnima pa bi opet morali sjesti i razgovarati. Međutim, to bi značilo i da su neki projekti na čekanju te za sam Grad, kako kaže Pavliček, gubitak od dva do tri milijuna eura. Jedan od razloga zašto je prvi pokušaj konstituiranja Gradskog vijeća propao jest i prijedlog DP-a, koji su iznijeli članovi HDZ-a, da se u Gradskom vijeću Vukovara složi široka hrvatska koalicija u kojoj bi participirao i DP. Međutim, takvo što Pavliček je odbio još tijekom izborne kampanje, pa poslije izbora u nekoliko navrata ponovno kategorički odbio.

– Ekipa koja me je vrijeđala, prijetila mi, psovala me na ulici i pokušavala kupovati glasove, ne može biti dio većine u Gradskom vijeću. S ljudima iz DP-a koji stoje iza toga više neću ni kavu popiti – jasno je poručio Pavliček.

Na ovim izborima u Vukovaru HDZ je nekako bio u najlagodnijoj situaciji, odnosno vrlo je vjerojatno dio većine u svakoj kombinaciji. Naime, i da je DP pobijedio na izborima, HDZ bi bio tu kao koalicijski partner bez kojih njihov kandidat za gradonačelnika Vukovara Domagoj Bilić i sam DP ne bi mogli ništa. Poslije izbora ni izabrani gradonačelnik Vukovara i Hrvatski suverenisti opet bez HDZ-a ne mogu ništa. Toga je svjestan i predsjednik vukovarskog HDZ-a i saborski zastupnik Nikola Mažar, koji kaže kako se trenutačno ne događa ništa posebno i da je Vukovar u zakonskim rokovima kada je riječ o konstituiranju Gradskog vijeća.

– Pred nama su razgovori, nakon kojih ćemo znati više. Razgovarat ćemo i sa svojim izbornim koalicijskim partnerima, DP-om i HNS-om, ali i s Hrvatskim suverenistima. HDZ-u je u svakom slučaju interes daljnji razvoj Vukovara i boljitak svih građana. Ako se dogovorimo, javnost će o tome biti na vrijeme obaviještena, a ako ne, idemo na nove izbore – rekao je Mažar.

Na upit ima li vukovarski HDZ ovlasti da sam odluči hoće li ili neće biti dio koalicije sa Suverenista ili će morati čekati odluku središnjice u Zagrebu, Mažar kaže kako obavljaju razgovore i donose zaključak, koji predaju predsjedniku županijske organizacije Ivanu Bosančiću. Međutim, tako baš i nije bilo kada je donesena odluka o izbornoj koaliciji s DP-om, o kojoj je, kako je potvrdilo više članova stranke, odlučio direktno Zagreb. Razlog je bio zahtjev DP-a prilikom pregovora o slaganju većine u Hrvatskom saboru, koji je na kraju i ispoštovan. Nije pomoglo ni tiho nezadovoljstvo članova HDZ-a u Vukovaru koji nikako nisu mogli prijeći preko nekih stvari koje su se dogodile proteklih godina otkako su Ivan Penava i njegovi suradnici napustili stranku i prvo prešli u Nezavisnu listu Ivan Penava, a potom i u DP.

Kako je svima poznato, bilo je tu teških riječi, uvreda, podizanja kaznenih prijava i sličnog, a sve to dovelo je do mase prosvjednih glasova članova HDZ-a koji nisu željeli glasati za kandidate DP-a i HDZ-a za gradonačelnika i njegova zamjenika. HDZ-ovcima nikako nije sjelo ni to da HDZ nema svoga kandidata za gradonačelnika Vukovara, što se dogodilo prvi put poslije mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja. Kada govore o mogućem dogovoru sa Suverenistima, članovi vukovarskog HDZ-a smatraju da je to realna, ali i najbolja opcija za Vukovar. Nadaju se i da neće biti nekog novog pritiska iz Zagreba, za koji kažu kako se pokazao kao nedjelotvoran, što govore i rezultati.

– HDZ u Gradskom vijeću nikad nije imao manje vijećnika nego sada. Uz to, koalicija je trajala dok su bili izbori, a oni su prošli i znamo kakav je rezultat. Tu treba znati i kako smo predugo u Vukovaru u oporbi, a mislim i da je za Vukovar koalicija Suverenisti – HDZ najbolja opcija. Naime, HDZ je na vlasti u državi i iznimno je važno da postoji ta vertikala prema Zagrebu. Vidjeli smo svi kako je to izgledalo dok DP i Penava nisu dogovorili koaliciju na državnoj razini – kaže nam ugledan član vukovarskog HDZ-a koji je želio ostati anoniman.

Kandidat DP-a za gradonačelnika Vukovara Domagoj Bilić, koji je kao zamjenik predsjednika vukovarske podružnice stranke vjerojatno i novi predsjednik DP-a Vukovar poslije odlaska Ivane Mujkić, kaže kako su i dalje sve opcije, kada je riječ o Vukovaru, na stolu. – Koalicija DP-HDZ-HNS, koja je složena prije lokalnih izbora, čvrsta je i vjerujem kako će takva i ostati. Imamo razgovore i u stalnom smo kontaktu te vjerujem kako ćemo ostati kompaktni do iduće sjednice Gradskog vijeća, na kojoj ćemo i prezentirati ono što smo se dogovorili – rekao je Bilić.

Kad je riječ o svemu što se događa u vezi sa slaganjem većine u Gradskom vijeću, Bilić napominje kako o detaljima razgovora ne može govoriti. – Svakako da u svemu tome ne isključujem ni mogućnost novih izbora jer to je činjenica koja je i dalje na stolu, ali direktno ne idemo prema tome – kratko je rekao Bilić.

Neslužbeno od članova vukovarskog DP-a doznajemo i kako se oni nadaju da Plenković neće žrtvovati većinu u Hrvatskom saboru radi Vukovara. Uz to, podsjećaju i kako Marijan Pavliček, gradonačelnik Vukovara i predsjednik Hrvatskih suverenista, nijednom nije stao uz HDZ u Saboru te smatraju kako mu to Plenković i ostali čelnici stranke sigurno nisu zaboravili. I dok očigledno traju kontinuirani pregovori Hrvatskih suverenista i HDZ-a o slaganju većine u Gradskom vijeću, preostale stranke sve to gledaju sa strane. Tako predsjednik vukovarskog SDP-a Kruno Raguž smatra da su zbog svega što se događa i zbog smjera u kojem se sve odvija, novi izbori za Gradsko vijeće Vukovara najbolja opcija.

– Novi izbori vjerojatno bi doveli i do drukčijeg omjera snaga u Gradskom vijeću i slaganja nove većine. I prvi pokušaj održavanja konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća pokazao je da se Vukovar pretvorio u simbol zarobljene demokracije. U Vukovaru se sve radi bez vizije i nekog plana, i zbog toga Vukovar i dalje ostaje zarobljen u prošlosti. Deprimirajuće je da je na lokalne izbore u Vukovaru izašlo samo 39 posto građana. U Vukovaru imamo situaciju da su i Hrvatski suverenisti i Domovinski pokret izrazito nacionalističke stranke. Međutim, iste takve stranke su i stranke srpskog predznaka – SDSS i DSS. Svima njima je predznak da mrze drugu naciju, ali im to donosi boljitak na državnoj sceni, 10-15 saborskih mandata i pobjedu na izborima u gradu. Međutim, sve one nas vraćaju i na ratne postavke, a rezultat svega toga jest da nam se stanovništvo i dalje rasipa i da mladi odlaze. Mi svi zajedno moramo "popraviti" Vukovar jer bez "popravljenog" Vukovara neće biti ni bolje Hrvatske – kazao je Raguž.

Sve što se događa oko slaganja većine u Gradskom vijeću s velikim interesom prati i vukovarski SDSS, koji u Gradskom vijeću ima dva vijećnika, ali i zamjenika gradonačelnika iz reda srpske nacionalne manjine. Predsjednik vukovarskog SDSS-a i zamjenik gradonačelnika Srđan Kolar smatra kako novi izbori za Gradsko vijeće ne bi donijeli neke drastične promjene iako to neki u Vukovaru priželjkuju.

– Imamo trenutačno situaciju da jedni žele složiti većinu da Grad može normalno funkcionirati i da se donose odluke, a s druge strane one koji po svaku cijenu žele biti dio vlasti kako bi zadržali pozicije koje godinama imaju. Tu su i oni treći, koji trenutačno nemaju hrabrosti presjeći i preuzeti odgovornost – rekao je Kolar govoreći o interesima Suverenista, DP-a i HDZ-a.

Kaže i kako SDSS za sada nitko nije zvao u vezi sa slaganjem većine, ali i da to nije realno očekivati. Ipak, da ih se pozove, dodaje, svakako bi razgovarali i razmislili o svim opcijama iako smatra da bi slaganje većine u kojoj bi bio SDSS bilo tema za napade. – U politici nikad ništa nije isključeno i to je jedino sigurno. U Vukovaru smo imali suradnju SDP-a, HSP-a "Dr. Ante Starčević" i SDSS-a, a posljednje četiri godine i Ivana Penave i Željka Sabe. Vidimo i na državnoj razini da surađuju HDZ i DP – pojašnjava Kolar. Napominje i da svakako očekuje da nova gradska vlast i većina u Gradskom vijeću ispoštuje prava srpske nacionalne manjine koja im pripadaju kao i da zamjenik gradonačelnika iz reda srpske nacionalne manjine ima status kakav i zaslužuje te kakav je i propisan zakonima. Isto tako očekuje i bolju suradnji sa svim udrugama i klubovima sa srpskim predznakom ističući kako su godinama financijski podzastupljeni.

Vezano za politička događanja u Vukovaru posljednjih nekoliko mjeseci nikako se ne smije zaboraviti ni činjenica kako je upravo u Vukovaru vođena jedna od najprljavijih izbornih kampanja uopće u Hrvatskoj. Za razliku od prošlih godina, kada su se napadali Srbi, ove lokalne izbore obilježio je politički rat dvije desne stranke – Hrvatskih suverenista i DP-a. Bilo je tu dijeljenja letaka noću, snimanja raznih videa, prozivanja koliko tko ima nekretnina, tko je od Grada dobio sredstva za opremanje apartmana, tko ima strane državljane u kući svoje sestre… Ipak, vrh su dvije kaznene prijave i pokušaj kupnje glasova koji je snimljen, tako da će o svemu što imati reći i hrvatsko pravosuđe.