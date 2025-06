Suverenisti i HDZ u Vukovaru bez dogovora

Za danas je najavljeno održavanje konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Vukovara na kojoj, prema svemu sudeći, neće biti izglasana većina. Kako smo doznali, jučer je održan još jedan sastanak Hrvatskih suverenista i predstavnika vukovarskog HDZ-a, ali na kojem nije ništa dogovoreno. Potvrdio nam je to i gradonačelnik Vukovara i predsjednik Hrvatskih suverenista Marijan Pavliček rekavši kako je sastanak održan, ali da je s obzirom na to da je do sjednice Gradskog vijeća manje od 24 sata, teško očekivati da sve bude detaljizirano. – Optimist sam i vjerujem da ćemo ubrzo postići dogovor. Ako Gradsko vijeće ne bude konstituirano danas, nastavit ćemo s razgovorima jer vjerujem kako nikome nije u cilju da Grad Vukovar bude "grad slučaj" i da ne bude potvrđena većina u Gradskom vijeću – rekao je Pavliček.

Dodaje da se ako ne dođe do dogovora, ide na nove izbore za Gradsko vijeće, što znači da će Vukovar izgubiti šest mjeseci, ali i nekoliko milijuna eura raznih projekata. Kaže i kako bi time i gradonačelniku bile vezane ruke jer ne bi imao većinu u Gradskom vijeću koja je nužna za donošenje raznih odluka. – Mislim da bismo svi morali biti politički odgovorni prema građanima kako ne bismo nekim krivim potezom blokirali rad gradske uprave. Građani su svoje rekli na izborima i, kako sam rekao, optimist sam kad je riječ o tome kako će sve to završiti – kazao je Pavliček.

Na pitanje je li i dalje izričit da u nekoj novoj većini u Gradskom vijeću Vukovara nema mjesta za vijećnike DP-a, Pavliček je rekao kako dio većine ne mogu biti oni koji su vodili takvu kampanju, očigledno kupovali glasove i pokušali utjecati na volju birača. Priča o DP-u kao dijelu vladajuće koalicije u Vukovaru pojavila se prije nekoliko dana, a njoj je navodno prethodio zahtjev predsjednika DP-a Ivana Penave koji je preko izbornih koalicijskih partnera, HDZ-a, tražio da dio većine budu i vijećnici DP-a. Pavliček je takvu mogućnost već nekoliko puta odlučno odbacio tvrdeći da s onima koji su stajali iza svih tih izbornih radnji više neće ni kavu popiti.

Kada je pak riječ o konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća, ako danas ne bude potvrđena nova većina, počinje teći rok od 30 dana tijekom kojih se mora sazvati nova sjednica Gradskog vijeća. – Moramo tu voditi računa i da je pred nama ljetna stanka i godišnji odmori, kao i da će neki od vijećnika otputovati tako da sve to treba uskladiti – istakao je Pavliček. U našim prijašnjim razgovorima s članovima HDZ-a rečeno nam je kako su oni svakako za slaganje većine s Pavličekom te da su predugo bili u Vukovaru oporba, odnosno da žele preuzeti odgovornost za vođenje grada. Međutim, svjesni su i kako o nekim stvarima u toj koaliciji odlučuje Zagreb.