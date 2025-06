Ivan Penava najavio nova 'emotivna' pitanja za HDZ

Predsjednik DP-a Ivan Penava jučer je održao presicu, nakon koje, međutim, nije nimalo jasnije namjerava li ući u Vladu ili ostati na poziciji potpredsjednika Sabora.

Teme koje želi otvoriti

Prvo je, naime, rekao kako DP ima tri kvalitetna ministra koji izvrsno obnašaju svoju dužnost, ali su se "tek počeli dokazivati". Iz toga bismo zaključili da Penava namjerava ovim ministrima ostaviti vremena da se "razmašu" u svojim resorima i da sam nema namjeru preuzimati ministarsku funkciju. No već sljedeća njegova rečenica išla je u suprotnom smjeru jer je Penava poručio kako će napraviti ono što je najbolje za DP, a onda i procijenio kako bi za njegovu stranku najbolje bilo da on uđe u Vladu. A kako je od preuzimanja funkcije potpredsjednika Vlade bez portfelja Penava definitivno odustao, o čemu smo već pisali, zaključak bi bio kako je procjena da je ipak najbolje da osobno zamijeni nekog od trojice DP-ovih ministara. No šef DP-a tu se nije zaustavio.

- Za stranku je sigurno bolje da uđem u Vladu, ali imamo i neke teme koje bismo voljeli otvoriti, a tiču se pitanja koja su teška i emotivna za hrvatski narod i voljeli bismo ih razriješiti. Po tom pitanju napravit ćemo ono što je realno, a ako treba, žrtvovat ćemo i interes DP-a", rekao je Penava. Tome je pridodao i kako su DP i HDZ "blizu konačnog ishoda, on se pomalo već i naslućuje", a u konačnici će se napraviti ono što je najbolje za DP. Naglasio je pritom i kako to što konačna odluka još nije donesena ne znači da postoje problemi u odnosima DP-a i HDZ-a, jer takvih problema, tvrdi, nema.

Iz svega skupa čini se kako su u DP-u odlučili pred Plenkovića i HDZ staviti prijedlog vezan uz neko svjetonazorski osjetljivo pitanje, a koje bi pitanje to bilo, u stranci nam jučer nisu htjeli otkriti. Ne dogovore li se dvije stranke o tom pitanju, Penava će u Vladu osobno, i to na neku od aktualnih ministarskih pozicija u kvoti DP-a.

Lakše je s nižerangiranima

Nejasno je jedino zašto u DP-u procjenjuju kako bi HDZ-u bilo privlačno da Penava ipak osobno ne uđe u Vladu. Osim ako Plenković misli da lakše može izići na kraj s ministrima koji nisu tako visoko rangirani u stranci nego s predsjednikom DP-a. Što ne bi bilo potpuno nelogično, s obzirom na loša iskustva s koalicijama u kojima su na pozicije u Vladi dolazili šefovi manjih partnerskih stranaka, čak i kad su se zadovoljili potpredsjedničkim funkcijama bez portfelja, kako je to, primjerice, bilo s Draženom Budišom u Račanovoj ili Božom Petrovom u Oreškovićevoj Vladi. U HDZ-u smo jučer pokušali dobiti odgovor na pitanje je li im i zašto doista stalo do toga da Penava osobno ne uđe u Vladu, no do zaključenja ovog teksta nismo ga dobili.