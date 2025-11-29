Političkim dogovorom izbrisana su zvjerstva protiv čovječnosti s pojedinačne, ali i kolektivne savjesti svih uključenih aktera

Trumpov Plan 28 živio je jednako dugo kao svojevremeno Milanovićev Plan 21. I dok se sadašnji hrvatski predsjednik u svojstvu premijera nije naročito trudio prepakirati svoj predizborni program, već ga je jednostavno zaboravio, Trump je nakon europskih reakcija i intervencija iz kruga vlastitih savjetnika sveo svoj plan za mirovni sporazum u Ukrajini na 19 točaka. Da to ne bi bila jedina poveznica s Hrvatskom, pobrinuo se ukrajinski predsjednik Zelenski, koji je prvu verziju plana, koju su mnogi označili kao ukrajinsku kapitulaciju, "tuđmanovski" primio na znanje, a ne i odbio s rezignacijom.