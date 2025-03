Politički analitičar o usponu SDP-a: 'To je nova politička realnost, ali ovo će im biti presudno'

SDP je pretekao HDZ. Prema Crodemoskopu najjača oporbena stranka, po prvi puta od ožujka 2020. godine, ima rejting bolji od vladajućeg HDZ-a. Da su danas izbori, pokazalo je istraživanje, imali bi podršku od 26,3 posto dok je podrška HDZ -u pala na 26,1 posto. Rezultati i ne iznenađuju previše obzirom da se zna da SDP ima trend rasta već otprilike godinu dana. Malo po malo rastu iz mjeseca u mjesec.

HDZ s druge strane ima trend pada i bilo je pitanje dana kada će se ova zanimljiva promjena na političkom planu i dogoditi. Inače, zadnji puta kada je SDP bio jača stranka prema istraživanjima od HDZ dogodilo se u ožujku 2020. godine. Predsjednik SDP-a tada je bio Davor Bernardić i stranka mu je doživjela naglo skok nakon predsjedničkih izbora. Ovog puta, SDP nema nagli skok već stranka raste malo po malo još od početka prošle godine. Što novi rejting SDP-a znači za SDP, a što za HDZ, a pogotovo u svjetlu nadolazećih lokalnih izbora pitali smo političkog analitičara Dragana Bagića.

- Promjena je značajna i to je jedna nova situacija. Za SDP novi odnos snaga je nova prilika i ta je stranka sada u znatno boljoj poziciji nego je bila do sada. Ono što je zanimljivo je da je pored rasta SDP-a ipak značajniji pad HDZ-a što pokazuje jednu destabilizaciju dijela birača oko te stranke - kaže Bagić. Naglašava i kako SDP treba još raditi da bi došao u jednu čvrstu poziciju vodstva iz koje se mirno može pripremati za izbore. To još uvijek nemaju.

- SDP se mora približiti rejtingu od 30-ak posto da bi mirno mogao čekati nove izbore, bili oni redovni bili izvanredni. S ovim rejtingom od 26 posto još uvijek ne mogu otvarati šampanjac jer on ne garantira ništa-kaže Bagić, ali i dodaje kako je im je trenutni rejting dobar pokazatelj da su ipak izašli iz bunara u kojem su bili od 2016. godine do proljeća prošle godine i da su sada došli do razine koja ih stavlja u poziciju ozbiljnog pretendenta za vlast.

Sada, nastavlja, trebaju napraviti i taj zadnji korak, još malo narasti, a najčešće je taj radnji korak, kaže Bagić i najteži jer to podrazumijeva privlačenje onih novih birača koji već dugo nisu glasali za SDP. Što se pak tiče HDZ-a ta stranka, kaže Bagić, već neko vrijeme klizi prema dolje i za to ima više razloga. Kao prvo, došlo je, kaže, do zamora jer su dugo na vlasti u više-manje istom sastavu s istim politikama i istom retorikom.

- Svi nekakvi statistički dobri podaci koje ova Vlada ima nisu dovoljni obzirom na godine koliko je HDZ na vlasti. Ti rezultati jednostavno nisu toliko dobri da bi im se honoriralo svo ovo vrijeme koliko vladaju. S druge strane, jasno je da vladajuća većina koja je sastavljena ne odražava volju birača. Kada se tomu pridodaju i svi problemi koje vladajući imaju, ali i premoćna pobjeda Zorana Milanovića dojam koji se dobije je slabljenje i gubitak kontrole- kaže Bagić.

Kako će se ovaj novi rejting odraziti na lokalne izbore i hoće li uopće zanimljivo je pitanje. Bagić kaže kako rejting na nacionalnoj razini utječe na lokalnu razinu u onim sredinama gdje stranke nemaju jake kandidate. Tamo gdje imaju jake i isprofilirane ljude mogu nadići slabiji nacionalni rejting. Na pitanje koliko je na rast rejtinga SDP-a utjecala promjena predsjednika te stranke i može li se sada Siniša Hajdaš Dončić zvati pravim liderom oporbe Bagić kaže kako je rast rezultat i povoljnih okolnosti, ali isto tako i neke nove energije koju je stranci donio novi predsjednik. - Grbin to nije imao, a Bernardić prije njega još manje. Hajdaš Dončić jest donio neku novu energiju. Da bi ga se zvalo pravim liderom oporbe mora još raditi na sebi i na razini ideja i na tonu - kaže Bagić.

