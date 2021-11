Političarka otišla biciklom na porod u bolnicu pa rodila za sat vremena: 'Trudovi nisu bili strašni'

Političarka Zelenih iz Novog Zelanda Julie Anne Gender toliko je bila ustrajna u promoviranju svoje politike da se u bolnicu na porod dovezla - biciklom.

Samo sat vremena nakon što je osjetila trudove Gender je u bolnici rodila zdravo dijete, a cijelo iskustvo podijelila je na svom Facebooku.

- Nisam zaista mislila da ću biciklirati do bolnice, ali se to ipak dogodilo. Trudovi nisu bili toliko strašni kada smo krenuli prema bolnici, iako su bili u razmaku od 2 do 3 minute, no pojačavali su se na putu do bolnice, ispričala je političarka, a čak se stigla i fotografirati isped bolnice.

Put do bolnice je trajao 10 minuta, a njen suprug došao je bio je blizu nje u autu jer je sa sobom nosio odjeću za bolnicu.

- Osjećam se blagoslovljenom jer sam dobila odličnu njegu i potporu od tima, i zato što je porod bio izrazito brz i jednostavan, napisala je.