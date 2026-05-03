Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 140
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
LABORATORIJ DROGE OTKRIVEN

Policija u Umagu pronašla četiri kilograma marihuane i laboratorij za uzgoj

Ilustracija policijske intervencije
Zeljko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Ivan Grandov/Hina
03.05.2026.
u 21:26

Osumnjičeni će u ponedjeljak uz kaznenu prijavu biti predan u pritvorsku jedinicu policije.

Umaška policija kazneno je prijavila 35-godišnjeg slovenskog državljanina nakon što je u prostorima koje koristi pronašla više od četiri kilograma marihuane, a osumnjičeni će biti predan u pritvor zbog sumnje u proizvodnju i preprodaju droge te omogućavanje njezina korištenja, objavila je PU Istarska.

Policija je temeljem sudskog naloga pretražila prostorije na području Kaštela kojima se osumnjičeni koristi, pri čemu je pronađeno ukupno 4131 gram marihuane pakirane u različite ambalaže te 58 stabljika konoplje visine između 44 i 75 centimetara.

Ujedno je otkrivena i oprema za uzgoj droge, uključujući rastavljenu konstrukciju laboratorija za unutarnji uzgoj indijske konoplje te dvije digitalne vage, a sumnja se da je osumnjičeni drogu proizvodio i posjedovao radi daljnje prodaje.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je i da je u razdoblju od 25. travnja do 3. svibnja u više navrata omogućio konzumaciju droge drugom 35-godišnjem slovenskom državljaninu. Osumnjičeni će u ponedjeljak uz kaznenu prijavu biti predan u pritvorsku jedinicu policije.
Ključne riječi
ilegalno marihuana Umag policija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!