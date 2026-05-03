Policija u Umagu pronašla četiri kilograma marihuane i laboratorij za uzgoj

Umaška policija kazneno je prijavila 35-godišnjeg slovenskog državljanina nakon što je u prostorima koje koristi pronašla više od četiri kilograma marihuane, a osumnjičeni će biti predan u pritvor zbog sumnje u proizvodnju i preprodaju droge te omogućavanje njezina korištenja, objavila je PU Istarska.

Policija je temeljem sudskog naloga pretražila prostorije na području Kaštela kojima se osumnjičeni koristi, pri čemu je pronađeno ukupno 4131 gram marihuane pakirane u različite ambalaže te 58 stabljika konoplje visine između 44 i 75 centimetara.

Ujedno je otkrivena i oprema za uzgoj droge, uključujući rastavljenu konstrukciju laboratorija za unutarnji uzgoj indijske konoplje te dvije digitalne vage, a sumnja se da je osumnjičeni drogu proizvodio i posjedovao radi daljnje prodaje.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je i da je u razdoblju od 25. travnja do 3. svibnja u više navrata omogućio konzumaciju droge drugom 35-godišnjem slovenskom državljaninu. Osumnjičeni će u ponedjeljak uz kaznenu prijavu biti predan u pritvorsku jedinicu policije.