UHIĆEN JE

Širi se uznemirujuća snimka iz Šibenika: Psa vukao na lancu kroz prozor automobila

VL
Večernji.hr
03.05.2026.
u 13:37

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Ubijanje ili mučenje životinja, 59-godišnjak je uhićen i priveden u službene prostorije policije te je u tijeku kriminalističko istraživanje, objavila je policija.

Uznemirujuća snimka koja prikazuje kako psa kroz prozor automobila u pokretu vozi na lancu, objavljena je na Facebook stranici Šibenske šape. Administratori stranice prvo su objavili fotografije psa, uz napomenu da je pronađen kako luta gradom s lancem. Potom su objavili i snimku psa zavezanog za automobil. "Ovo je DNO DNA. Vlasnik je došao po psa kojeg smo maloprije objavili.  Tražimo od nadležnih da hitno reagiraju.Ovo je nedopustivo", stoji u objavi.

Policija je naknadno objavila da je pronašla vozača. "​Danas, 3. svibnja u jutarnjim satima, Policijska uprava šibensko-kninska zaprimila je više dojava kako u Šibeniku, u Ulici 8. dalmatinske udarne brigade, nepoznati vozač upravlja vozilom šibenskih registarskih oznaka te pritom kroz prozor vozila na lancu vuče psa.

Odmah po zaprimljenoj dojavi policijski službenici poduzeli su sve mjere i radnje u cilju utvrđivanja identiteta vozača i okolnosti navedenog događaja. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Ubijanje ili mučenje životinja, 59-godišnjak je uhićen i priveden u službene prostorije policije te je u tijeku kriminalističko istraživanje", objavila je policija.
policija mučenje životinja pas Šibenik

Davor200
14:24 03.05.2026.

Ja bi njega zvezal i vukel po cesti bez grižnje savjesti, s užitkom

