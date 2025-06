Policija sve bliže motivu krvoprolića u Zagrebu: Za ispaljivanje 16 metaka bilo je dovoljno oko 16 sekundi

Od brutalnog dvostrukog ubojstva u zagrebačkom Markuševcu prošlo je više od tjedan dana, a dok kriminalistička istraga i dalje traje, počinitelj i njegov pomagač nalaze se iza rešetaka. Prema dostupnim informacijama, balističko vještačenje još nije dovršeno pa se još ne zna kojim je oružjem Matija M., za kojeg policija sumnja da je neposredni izvršitelj, usmrtio Marijana C. i Andreu K. Naime, policija je pronašla oružje i kod Matije M. i kod njegova pomagača Frana R. Kako doznaje 24 Sata, kod Frana su pronađena dva pištolja za koja ima dozvolu za nošenje i držanje, streljivo, jedna dodatna cijev pištolja koju je sam predao, kao i odjeća koju je nosio te narančasta traka kojom su prekrili motor, kako bi prikrili zlatne detalje. Neslužbeno, riječ je o pištoljima Heckler & Koch i HS ‘Echelon’.

Kod Matije M. policija je pronašla pištolj HS ‘Echelon’ koji je registriran kao službeno oružje, budući da je on djelatna vojna osoba. Uz pištolj su bile i dvije futrole za prikriveno nošenje. – On je automatski mogao dobiti dozvolu za prikriveno nošenje oružja jer je djelatna vojna osoba. Samo je morao doći u policiju i to zatražiti, zatim vojska policiji predaje jedan obrazac, i to se odobrava. Civilna osoba to može rijetko kad dobiti, riječ je o promilima ljudi koji nisu u službi, a imaju ju. Rijetko kad se odobrava takvo nošenje oružja sa samoobranu, ali kažem, on je vojnik pa može dobiti dozvolu i da nosi oružje ispod majice i kad nije na smjeni – rekao je za 24 Sata upućeni izvor.

Oba spomenuta pištolja mogu imati spremnike kapaciteta do 20 metaka, a standardno uz HS dolazi jedan spremnik od 17 i jedan od 20 metaka. To znači da počinitelj nije morao mijenjati spremnik tijekom zločina. Heckler & Koch je, prema riječima izvora, vrlo popularan i raširen model, a zamjenske cijevi za pištolj, poput one koju je Fran R. predao, rijetkost su i skupi su dodatak. Sugovornik dodaje kako je malo vjerojatno da je Matija M. koristio vlastiti, službeni pištolj u zločinu, a slično mišljenje iznosi i kriminalist Željko Cvrtila. – Vjerojatno nije ubijao službenim pištoljem. To sve policija uzima u obzir, je li se mijenjala cijev na oružju, što se dogodilo. To je amatersko izvršenje i drago mi je da je tako jer ih se otkrilo. Jedno bahato amatersko počinjenje. Počinitelji inače misle da ih nitko neće otkriti. Jedno istraživanje je rađeno gdje je utvrđeno da se 90 posto izvršitelja upušta u kazneno djelo jer vjeruju da neće biti otkriveni. 'Mi smo pametniji, naljepnice smo radili na motoru, svašta nešto', ali nije to tako kako oni misle. Policija ima vrhunske istražitelje kad su ovakve stvari u pitanju. Na stranu sad organizacija, struktura, politika. Kad su ovakve stvari u pitanju – imamo dobre ljude – objasnio je.

Policija sumnja da je Matiji M. za ispaljivanje 16 metaka bilo dovoljno oko 16 sekundi, koliko je bilo potrebno da na mjestu ubije obje žrtve. Tijekom pucnjave u garaži, gdje se zločin dogodio, ispucane čahure su letjele na sve strane. Kako je garažu napustio u 18:21, pretpostavlja se da ih je pokušao pokupiti, no izvor tvrdi: – Male su šanse da ih je sve skupio tako brzo, neke su sigurno pale i u auto, naglasio je. Tijekom pucanja, osim čahura, u zrak su poletjele i barutne čestice. – One lete posvuda, po odjeći i koži. S kože ih je jako teško oprati, a s odjeće još teže i na njoj ostaju duže. Te čestice baruta su vam isto jedinstvene i mogu vas povezati s pištoljem. Ako policija ima odjeću koju je nosio, to će moći povezati i s oružjem – govori izvor.

Balistički tragovi također igraju ključnu ulogu, svako zrno nosi jedinstveni otisak cijevi pištolja, dok udarna igla i stijenke cijevi ostavljaju prepoznatljive tragove na čahuri. Cvrtila ističe kako i broj metaka može ukazivati na motiv: – Kad sam čuo da je ispucano 16 metaka, rekao sam da je to ubojstvo iz strasti. Osveta, ljubomora, tako nešto. Pucanje ovakvo bi upućivalo da je on bio prijetnja pa je tu pucao da ubije, a ovo u nju bi potvrđivalo moju teoriju. E sad, druga stvar može biti da je to baš tako naručeno. Treća verzija koja može biti je da je to namjerno tako napravljeno da i se istraga okrene u drugom smjeru, da bi istražitelji zaključili ovo što sam i ja zaključio na početku – govori Cvrtila. Neslužbeno se doznaje da je policija sve bliže otkrivanju mogućeg naručitelja. Cvrtila je komentirao i nelogičan potez ubojice i pomagača – nošenje mobitela tijekom cijelog planiranja i počinjenja zločina.

– To je dosta precizno i može se locirati, još kad se spoji sa snimkama s nadzornih kamera, možete sve rekonstruirati. Lociranje je precizno u desetak metara. Prva faza je da locirate sve koji tamo žive i njih eliminirate. Pa se postavlja pitanje što tamo rade oni koji ne stanuju. Pa kad vidite da netko sa svojim radnim mjestom i smjenom pokuša maskirati da nije bio negdje gdje je bio, to sve je skup indicija koje se pretvore u ozbiljnu sumnju. Ključne stvari će biti materijalni dokazi, DNA, otisci, vještačenje mobitela – poruke i kontakti, i balističko vještačenje. Ukoliko se potvrdi da je neko od ovih oružja ono iz kojeg je pucano, to je gotova stvar – govori Cvrtila i dodaje: – Vjerujem da policija poduzima i druge stvari o kojima ne bih još javno govorio. Nema dvojbe da idu u svim smjerovima. Ekipa je dobra, najmanje je tu sad bitno priznanje izvršitelja.

Rekonstruirano je i kretanje Matije M. – od susreta u Ulici Šelendići, preko garaže gdje su izvršena ubojstva, pa do Pantovčaka, gdje je radio kao pripadnik Počasno-zaštitne bojne. Za 45 minuta stigao je na posao. U međuvremenu, Fran R. je razgovarao sa stanarom u Šelendićima, dok se Matija presvlačio i odjeću stavljao u vreću koju je ostavio na stražnjem sjedalu Honde. Fran je tada skinuo traku s motocikla kojom su prikrili izgled vozila, parkirao ga kraj Matijine zgrade, te se vratio u stan na Trešnjevci. Unatoč svim pokušajima prikrivanja tragova, uhićeni su u utorak ujutro, u 6 sati.