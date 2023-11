Policija se oglasila: Vozač htio pregaziti policajce, oni zapucali

Sisačko-moslavačka policija oglasila se o pucnjavi do koje je večeras došlo u naselju Mošćenica koje je u sastavu Petrinje. Podsjetimo, do pucnjave je došlo prilikom postupanja policajaca, a neslužbeno smo doznali kako su službenici prekinuli primopredaju droge, zbog čega je došlo do incidenta.

''Danas, u večernjim satima, na petrinjskom području u mjestu Mošćenica, policijski su službenici postupali prema više osoba po pitanju suzbijanja kriminaliteta droga. Tijekom postupanja, vozač automobila je vozilom krenuo prema policijskim službenicima, prethodno se oglušujući na njihove naredbe. Kako bi otklonili opasnost, policijski službenici su uporabili vatreno oružje (pucanjem u zrak i u smjeru pneumatika na automobilu)'', objavila je policija.

U ovom događaju nije bilo ozlijeđenih osoba, dodali su. Dok je jedna osoba bila uhićena, za dvije se i dalje traga. Slijedi daljnje kriminalističko istraživanje, poručuju iz policije.

