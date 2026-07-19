"Razumijem, čujem i reagiram na ono što društvo govori. Borimo se za slobodu i demokraciju. Ljudi rade što žele. Željeli su izaći na ulice – i s pravom", komentirao je tim riječima ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prosvjede na kojima se 16. srpnja u centru Kijeva i drugih ukrajinskih gradova okupilo na tisuće ljudi kako bi zahtijevali da parlament ponovno imenuje popularnog Mihajlo Fedorova za ministra obrane nakon što ga je Zelenski smijenio. No, unatoč tomu što je rekao da sluša narod, nije povukao svoju odluku, koja je, slažu se mnogi analitičari, jedna od najkontroverznijih koje je Zelenski do sada donio. Slično je bilo i prošle godine kada je Zelenski htio razmontirati neovisna antikorupcijska tijela u Ukrajini, no tu se ipak, nakon sličnih velikih prosvjeda i pritiska saveznika, povukao. A zatim je uslijedila najveća korupcijska afera u Ukrajini koja je zahvatila i neke najbliže suradnike ukrajinskog predsjednika,a sve se češće spominje i sam Zelenski u tom kontekstu, pa je opći dojam da je ta neobavljena smjena čelnika antikorupcijskih tijela trebala upravo i to spriječiti.
U svim se anketama Fedorov spominjao kao osoba kojoj se najviše vjerovalo u državnom sustavu, a počelo se nagađati i da bi on mogao biti idući ukrajinski predsjednik
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