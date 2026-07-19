Preminuo poznati hrvatski novinar i fotoreporter Mario Ćužić

Ćužić je desetljećima bio prisutan na sportskim i drugim javnim događanjima, a posebno je bio poznat po radu na teniskim natjecanjima. Kao službeni fotograf Hrvatskog teniskog saveza pratio je reprezentaciju i brojne domaće i međunarodne turnire, ostavivši iza sebe bogat fotografski opus, prenio je HND

Uz novinarski rad, godinama je bio aktivan u Hrvatskom novinarskom društvu, gdje je obnašao dužnost člana Središnjeg odbora te predsjednika Ogranka slobodnih novinara HND-a. Kao član Predsjedništva Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava zalagao se za uključivanje fotoreportera u rad udruge te je sudjelovao u dobivanju licence za zaštitu autorskih prava fotoreportera.

Predsjednik HND-a Hrvoje Zovko oprostio se od kolege emotivnim riječima. "Pretužna vijest. Teško je pronaći riječi kada u tako kratkom vremenu jedna obitelj doživi toliku bol. Otišla je Marijeva supruga, a sada i Mario. Poznavali smo se još od djetinjstva, a godinama je bio aktivan član našeg društva. Ostat će u lijepom sjećanju svima koji su ga poznavali. Iskrena sućut obitelji i prijateljima. Počivao u miru."

Mario Ćužić bio je poznat i po ljubavi prema glazbi pa ga se često moglo vidjeti s gitarom u ruci. Kolege ga pamte kao vedru, srdačnu i uvijek nasmijanu osobu koja je bila potpuno posvećena svom poslu. Posljednjih mjeseci suočio se s teškim životnim udarcem. Početkom lipnja preminula je njegova supruga Inga, a Ćužić je, unatoč velikoj osobnoj tragediji, nastojao dostojanstveno nositi se s gubitkom.

Od njega se oprostio i Hrvatski teniski savez. "Mario je svih ovih godina fotoaparatom neumorno pratio akcije HTS-a i posebno reprezentacije, a neke od fotografija bile su pravo remek-djelo. Uz to, bio je dobri duh reprezentacije, i u dobrim i u lošim trenucima dizao je raspoloženje i ostavio neizbrisiv trag", poručili su iz HTS-a.

Za svoj doprinos odlikovan je Redom hrvatskog pletera, koji mu je dodijelila tadašnja predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović. Informacije o vremenu posljednjeg ispraćaja i sahrane Mario Ćužića obitelj će objaviti naknadno.