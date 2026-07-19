Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 104
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TUŽNE VIJESTI

Preminuo poznati hrvatski novinar i fotoreporter Mario Ćužić

Varaždin: Meč parova u susretu Hrvatske i Litve u Davis cupu
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
19.07.2026.
u 16:06

Uz novinarski rad, godinama je bio aktivan u Hrvatskom novinarskom društvu, gdje je obnašao dužnost člana Središnjeg odbora te predsjednika Ogranka slobodnih novinara HND-a.

Ćužić je desetljećima bio prisutan na sportskim i drugim javnim događanjima, a posebno je bio poznat po radu na teniskim natjecanjima. Kao službeni fotograf Hrvatskog teniskog saveza pratio je reprezentaciju i brojne domaće i međunarodne turnire, ostavivši iza sebe bogat fotografski opus, prenio je HND

Uz novinarski rad, godinama je bio aktivan u Hrvatskom novinarskom društvu, gdje je obnašao dužnost člana Središnjeg odbora te predsjednika Ogranka slobodnih novinara HND-a. Kao član Predsjedništva Društva za zaštitu novinarskih autorskih prava zalagao se za uključivanje fotoreportera u rad udruge te je sudjelovao u dobivanju licence za zaštitu autorskih prava fotoreportera.

Predsjednik HND-a Hrvoje Zovko oprostio se od kolege emotivnim riječima. "Pretužna vijest. Teško je pronaći riječi kada u tako kratkom vremenu jedna obitelj doživi toliku bol. Otišla je Marijeva supruga, a sada i Mario. Poznavali smo se još od djetinjstva, a godinama je bio aktivan član našeg društva. Ostat će u lijepom sjećanju svima koji su ga poznavali. Iskrena sućut obitelji i prijateljima. Počivao u miru."

Mario Ćužić bio je poznat i po ljubavi prema glazbi pa ga se često moglo vidjeti s gitarom u ruci. Kolege ga pamte kao vedru, srdačnu i uvijek nasmijanu osobu koja je bila potpuno posvećena svom poslu. Posljednjih mjeseci suočio se s teškim životnim udarcem. Početkom lipnja preminula je njegova supruga Inga, a Ćužić je, unatoč velikoj osobnoj tragediji, nastojao dostojanstveno nositi se s gubitkom.

Od njega se oprostio i Hrvatski teniski savez. "Mario je svih ovih godina fotoaparatom neumorno pratio akcije HTS-a i posebno reprezentacije, a neke od fotografija bile su pravo remek-djelo. Uz to, bio je dobri duh reprezentacije, i u dobrim i u lošim trenucima dizao je raspoloženje i ostavio neizbrisiv trag", poručili su iz HTS-a.

Za svoj doprinos odlikovan je Redom hrvatskog pletera, koji mu je dodijelila tadašnja predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović. Informacije o vremenu posljednjeg ispraćaja i sahrane Mario Ćužića obitelj će objaviti naknadno.

Noćna oluja je došla naglo i nasukala šest velikih jedrilica: 'Trajalo je samo pet minuta, ali intenzitet je bio strašan'
Ključne riječi
fotograf HND

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!