DVA PUTA PRODANO

Prodao isto zemljište dvaput i nestao s novcem: Prvi kupac ostao bez 12.000 eura

Ilustracija policijske intervencije
Zeljko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
13.01.2026.
u 16:55

Takvim postupanjem oštećeni 55-godišnjak pretrpio je materijalnu štetu procijenjenu na 12.000 eura.

Iako je zemljišna parcela u Poljicima kod Zadra još prije više od desetljeća prodana, njezin prvi kupac nikada se nije upisao kao vlasnik. Upravo je tu okolnost, sumnjaju istražitelji, iskoristio 58-godišnjak koji je početkom 2022. godine istu nekretninu ponovno stavio na tržište i prodao drugoj osobi.

Prema rezultatima kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je u siječnju 2022. lažnim prikazivanjem stvarnog stanja prodao parcelu novom kupcu, koji je potom uredno proveo uknjižbu vlasništva. Međutim, prodavatelj je, kako se navodi, bio svjestan da je istu nekretninu još 2011. godine već prodao 55-godišnjaku, koji se nakon kupoprodaje nije upisao u zemljišne knjige.

Takvim postupanjem oštećeni 55-godišnjak pretrpio je materijalnu štetu procijenjenu na 12.000 eura. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, protiv 58-godišnjaka je nadležnom državnom odvjetništvu podnesena kaznena prijava zbog kaznenog djela Prijevara.

