Napadnut je Iran, ali najveća žrtva mogla bi biti ova država

Jutrošnji napad Izraela i Sjedinjenih Američkih Država na Iran mijenja geopolitičku sliku svijeta i u potpuno novom svjetlu stavlja rat u Ukrajina. U trenutku kada se Ukrajina bori za svoj teritorij i suverenitet protiv Rusija, fokus zapadnih saveznika sada je preusmjeren na Bliski istok. Posljedice su jasne već sad: Ukrajina se našla u iznimno nepovoljnoj situaciji zbog napada na Iran, iako je ta država saveznica njihovog najvećeg neprijatelja - Rusije.

Globalna politika funkcionira po logici prioriteta. Sada kada je izbio novi veliki sukob, Washington i njegovi saveznici prisiljeni su preusmjeriti dio političke, vojne i obavještajne energije prema odgovoru na iranski otpor i pakao na Bliskom istoku. Resursi koji su do jučer bili posvećeni Ukrajini sada se dijele s novim, po mnogim parametrima još zahtjevnijim žarištem. U takvom se okruženju Kijev automatski našao u drugom planu – barem privremeno, ali u ratu i kratko razdoblje smanjene pažnje donosi ozbiljne posljedice na bojišnici.

Za Moskvu, koja već dulje vrijeme nastoji iskoristiti svaku priliku za slabljenje ukrajinskog otpora, ovaj novi sukob predstavlja stratešku priliku. Smanjena međunarodna vidljivost i koncentracija na Ukrajinu omogućit će Rusiji da intenzivira operacije, testira zapadnu odlučnost i dodatno pritisne ukrajinske snage. Što se više resursa i pažnje Zapada posvećuje Bliskom istoku, to je manje koncentracije na dugoročne potrebe ukrajinskog otpora.

Širi sukob na Bliskom istoku također destabilizira energetska tržišta, podiže cijene nafte i plina te generira nove sigurnosne i migracijske pritiske. To dodatno opterećuje europske saveznike Ukrajine, koji se već suočavaju s unutarnjim ekonomskim izazovima i pritiscima javnog mnijenja. U takvom se kontekstu politička i financijska podrška Kijevu može smanjiti upravo kada je najpotrebnija.

Ovaj novi rat, stoga, predstavlja ozbiljan udar za ukrajinske interese. Što dulje traje i što se više zapadnih resursa usmjerava prema Bliskom istoku, to će Ukrajina imati ograničeniji pristup pomoći bez koje se teško može oduprijeti ruskom pritisku. U interesu je ukrajinskog opstanka da ovaj novi sukob traje što kraće i da se međunarodna pažnja ponovno fokusira na obranu Ukrajine – jer u svijetu ograničenih resursa i političke koncentracije, paralelni veliki ratovi gotovo uvijek znače da netko ostaje po strani, a Ukrajina si takav scenarij ne može priuštiti.