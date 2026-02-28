Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 98
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
VIDEO/FOTO Eksplozije u Teheranu, Iran lansirao rakete, požar bukti u američkoj mornaričkoj bazi u Bahrainu
Ciljali simbol režima? Eksplozija kod ureda Alija Hameneija, evo gdje je premješten vođa
UŽIVO Haidar Diab: Idemo prema paklu i kataklizmi nakon napada na Iran
FOTO Eksplozije, ljudi bježe u skloništa, redovi za benzin: Pogledajte prizore iz Irana pod napadom
Ubojito precizni američki projektili za napad na Iran kotišteni su i na Balkanu: NATO je njima gađao srpske položaje
VIDEO Snažne eksplozije u Dubaiju: Burj Khalifa evakuirana, turistima poslana hitna upozorenja
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ESKALACIJA NA BLISKOM ISTOKU

Napadnut je Iran, ali najveća žrtva mogla bi biti ova država

Early hours of ceasefire between Iran and Israel, in Teheran
Foto: MAJID ASGARIPOUR/REUTERS
1/23
Autor
Antonio Mandir
28.02.2026.
u 13:48

Sada kada je izbio novi veliki sukob, Washington i njegovi saveznici prisiljeni su preusmjeriti dio političke, vojne i obavještajne energije prema odgovoru na iranski otpor i pakao na Bliskom istoku

Jutrošnji napad Izraela i Sjedinjenih Američkih Država na Iran mijenja geopolitičku sliku svijeta i u potpuno novom svjetlu stavlja rat u Ukrajina. U trenutku kada se Ukrajina bori za svoj teritorij i suverenitet protiv Rusija, fokus zapadnih saveznika sada je preusmjeren na Bliski istok. Posljedice su jasne već sad: Ukrajina se našla u iznimno nepovoljnoj situaciji zbog napada na Iran, iako je ta država saveznica njihovog najvećeg neprijatelja - Rusije.

Globalna politika funkcionira po logici prioriteta. Sada kada je izbio novi veliki sukob, Washington i njegovi saveznici prisiljeni su preusmjeriti dio političke, vojne i obavještajne energije prema odgovoru na iranski otpor i pakao na Bliskom istoku. Resursi koji su do jučer bili posvećeni Ukrajini sada se dijele s novim, po mnogim parametrima još zahtjevnijim žarištem. U takvom se okruženju Kijev automatski našao u drugom planu – barem privremeno, ali u ratu i kratko razdoblje smanjene pažnje donosi ozbiljne posljedice na bojišnici.

Za Moskvu, koja već dulje vrijeme nastoji iskoristiti svaku priliku za slabljenje ukrajinskog otpora, ovaj novi sukob predstavlja stratešku priliku. Smanjena međunarodna vidljivost i koncentracija na Ukrajinu omogućit će Rusiji da intenzivira operacije, testira zapadnu odlučnost i dodatno pritisne ukrajinske snage. Što se više resursa i pažnje Zapada posvećuje Bliskom istoku, to je manje koncentracije na dugoročne potrebe ukrajinskog otpora.

Širi sukob na Bliskom istoku također destabilizira energetska tržišta, podiže cijene nafte i plina te generira nove sigurnosne i migracijske pritiske. To dodatno opterećuje europske saveznike Ukrajine, koji se već suočavaju s unutarnjim ekonomskim izazovima i pritiscima javnog mnijenja. U takvom se kontekstu politička i financijska podrška Kijevu može smanjiti upravo kada je najpotrebnija.

Ovaj novi rat, stoga, predstavlja ozbiljan udar za ukrajinske interese. Što dulje traje i što se više zapadnih resursa usmjerava prema Bliskom istoku, to će Ukrajina imati ograničeniji pristup pomoći bez koje se teško može oduprijeti ruskom pritisku. U interesu je ukrajinskog opstanka da ovaj novi sukob traje što kraće i da se međunarodna pažnja ponovno fokusira na obranu Ukrajine – jer u svijetu ograničenih resursa i političke koncentracije, paralelni veliki ratovi gotovo uvijek znače da netko ostaje po strani, a Ukrajina si takav scenarij ne može priuštiti.

Ratna sila na putu prema Iranu: Nosači zrakoplova u Arapskom moru, najveći ratni brod, 100 borbenih aviona napušta baze diljem svjeta...
Ključne riječi
Izrael SAD napad na Iran

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Švedska: Olof Palme bio je švedski premijer u dva mandata
KRV NA SNIJEGU U STOCKHOLMU

Olof Palme je tragične večeri u kinu gledao komediju, a istraga je zaključena kada je ubojicom proglašen čovjek koji je bio mrtav punih 20 godina

Dok se sa svojom suprugom vraćao iz kina, hicem u leđa ubijen je švedski premijer Olof Palme - političar aristokratskog porijekla koji je glasno kritizirao američki rat u Vijetnamu, borio se protiv apartheida u Južnoj Africi i zalagao za nuklearno razoružanje, zbog čega je stekao brojne neprijatelje. Njegova krv, prolivena u najprometnijoj ulici Stockholma, označila je kraj jedne ere. Tijekom istrage pregledao 788 pištolja i ispitano 10 000 ljudi, a među osumnjičenima su bili neonacisti, trgovci oružjem, narkoman i dizajner, ljevičari i desničari, pa čak i UDBA. No, atentat na 59-godišnjeg Palmea, koji su mnogi uspoređivali s onim na Johna F. Kennedyja, do danas je ostao najveća, nerazjašnjena misterija moderne švedske povijesti.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!