U prvoj fazi rata četiri dana udara, a što slijedi u drugoj

28.02.2026.
u 13:42

Financial Times je izvijestio da SAD imaju kapacitet za intenzivne napade u trajanju od četiri do pet dana, odnosno do sedam dana u manje intenzivnom tempu

Ubrzo nakon što su izraelske i američke snage započele napade na Iran, sve je više naznaka da bi sukob mogao prerasti u dugotrajan rat. Prema pisanju The New York Timesa dužnosnici administracije američkog predsjednika Donald Trump očekuju “daleko opsežnije” i dugotrajnije zračne napade od onih izvedenih prošlog lipnja na iranska nuklearna postrojenja. Slične poruke stižu i iz Izraela.

Izraelska televizija N12 navodi da je zemlja spremna za prvu fazu operacije. Ta faza trebala bi trajati četiri dana i uključivati snažne zračne udare, nakon kojih, kako tvrdi jedan dužnosnik, “Teheran više neće izgledati isto”. Procjene o trajanju operacije pojavile su se i ranije. Financial Times je izvijestio da SAD imaju kapacitet za intenzivne napade u trajanju od četiri do pet dana, odnosno do sedam dana u manje intenzivnom tempu. Iako je u regiju upućen nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford, američki kapaciteti nisu neograničeni.

Zbog toga se sve češće spominje i druga faza – potencijalno nakon završetka zračnih napada. Njezini ciljevi zasad nisu jasni, no s obzirom na Trumpove izjave o promjeni režima, pojedini analitičari procjenjuju da bi mogle biti potrebne i ciljane kopnene operacije, jer je malo vjerojatno da bi se vlast ajatolaha Ali Hamenei mogla srušiti isključivo iz zraka. Za razliku od prošlogodišnjeg napada 22. lipnja 2025., kada su SAD i Izrael u nekoliko sati pogodili tri iranska nuklearna postrojenja, aktualna operacija očito je zamišljena kao šira i višefazna kampanja.

Ratna sila na putu prema Iranu: Nosači zrakoplova u Arapskom moru, najveći ratni brod, 100 borbenih aviona napušta baze diljem svjeta...
SAD Izrael napad na Iran

