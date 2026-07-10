Evo kako su NATO čelnici reagirali na Erdoğanove revolvere. Jedni zovu policiju, drugi ih šalju u muzeje...

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan pripremio je prilično neobičan oproštajni dar za čelnike NATO-a nakon ovotjednog summita Saveza u Ankari – starinski revolver. Svaki od čelnika dobio je gravirani revolver Magnum .357 i pravo streljivo nakon sastanka održanog 7. i 8. srpnja, na kojem su saveznici ponovno potvrdili privrženost članku 5. Sjevernoatlantskog ugovora. Dar je bio personaliziran za svakog primatelja, s ugraviranim imenom i turskom zastavom, a uz njega je stigla i dozvola kojom su uklonjene prepreke povezane s izvozom oružja. Revolver je bio smješten u drvenu kutiju s natpisom: "Gümüşay, prvi revolverski pištolj proizveden u našoj zemlji", prenosi Euronews.

Njemački kancelar Friedrich Merz predao je revolver njemačkom veleposlanstvu u Ankari, koje će organizirati njegov prijevoz u Berlin. Ondje bi trebao biti uvršten u državnu zbirku službenih darova. Glasnogovornik vlade rekao je za njemačku novinsku agenciju DPA: "Revolver je predan veleposlanstvu kako bi mogao biti propisno uvezen i potom uvršten u evidenciju službenih darova". U Njemačkoj vrijede stroga pravila za darove koje državni dužnosnici i zastupnici primaju u okviru svoje funkcije. Sadašnji i bivši članovi vlade takve darove moraju prijaviti, nakon čega se odlučuje kako će biti korišteni. Zastupnici su pak obvezni prijaviti darove predsjedniku parlamenta, a ako njihova vrijednost prelazi 200 eura, moraju ih predati. Mogu ih zadržati tek ako državnoj riznici uplate protuvrijednost.

An unusual gift from President @RTErdogan at the NATO Summit: a Magnum revolver with ammunition, engraved with my name… pic.twitter.com/Bni4asgPDl — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) July 9, 2026

Španjolski premijer Pedro Sánchez rekao je da je oružje predano Ministarstvu unutarnjih poslova. Revolver će deaktivirati služba Guardia Civila zadužena za nadzor oružja. Portugalski premijer Luís Montenegro navodno je revolver predao policiji, koja će provesti forenzičku analizu. Iz njegova ureda poručili su da je oružje predano sigurnosnom timu, koji ga je prevezao u Portugal. Trenutačno se nalazi u policijskom Odjelu za oružje i eksplozive, "gdje će biti provedena potrebna forenzička analiza kako bi se utvrdile primjenjive zakonske odredbe". Poljski državni tajnik Marcin Przydacz rekao je da će revolver biti pohranjen na "odgovarajućem" mjestu kako bi bio siguran i kako bi se prema njemu postupalo "s poštovanjem". Dodao je da je oružje prošlo carinu i sve potrebne provjere. "Istina je da je predsjednik Turske svakom od svojih gostiju uručio ovakav dar. Ne znam točno je li riječ o replici ili originalu. Sigurno je da nitko iz njega neće pucati", rekao je.

A gun gifted by Turkish President Recep Tayyip Erdogan to Belgium's Prime Minister Bart De Wever at NATO summit in Ankara. Office of the Prime Minister of Belgium/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY Photo: Office of the Prime Minister of/REUTERS Foto: Office of the Prime Minister of/

Belgijski premijer Bart De Wever navodno je tek po povratku u Belgiju shvatio "točnu prirodu" dara, nakon čega je revolver predao policiji u zračnoj luci. Njegov sigurnosni tim navodno se pobrinuo i za revolvere koje su dobili predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća António Costa. Von der Leyen zahvalila je Erdoğanu na "toploj dobrodošlici" te istaknula važnost strateškog partnerstva Europske unije i Turske. "U sve izazovnijem svijetu naše je partnerstvo važnije nego ikada", napisala je na X-u. U Italiji je revolver preuzet i evidentiran u palači Chigi, kao i svi drugi darovi koje prima predsjednik vlade.

Grčki premijer Kyriakos Mitsotakis odlučio je revolver darovati Ratnom muzeju u Ateni. Britanski premijer Keir Starmer navodno je oružje ostavio u Turskoj britanskim dužnosnicima. Očekuje se da će revolver biti deaktiviran prije nego što bude prevezen u Ujedinjeno Kraljevstvo. Kanadski premijer Mark Carney našalio se da je kanadski dar u obliku javorova sirupa bio znatno skromniji od starinskog revolvera. Rekao je i da će oružje biti onesposobljeno. "Ovo je nešto za ratni muzej. Zanimljivo je i povezano s NATO-om", dodao je.

O neobičnom Erdoğanovu daru oglasio se i predsjednik Zoran Milanović, koji je tijekom jučerašnjeg posjeta Crnoj Gori kroz smijeh komentirao da je tek ujutro doznao za revolver, prenio je Dnevnik.hr. "Jutros sam saznao da nam je uvalio pljuce. A ne znam gdje je, u uredu, u podrumu negdje. Što bi rekli - odbi od praga", kazao je Milanović te dodao: "Nisam shvatio je li proizvedeno po američkoj licenci ili je neka turska zamjena. A ja pucam iz drugih oružja". Iz Ureda predsjednika objasnili su da je dar uredno zaprimljen i evidentiran kao državno vlasništvo. "Služba za protokol Ureda PRH zaprimila je poklon predsjednika Republike Turske Recepa Tayyipa Erdoğana (revolver) namijenjen svim čelnicima država članica NATO-a. Služba za protokol zapisnički je evidentirala poklon kao vlasništvo Republike Hrvatske kako to propisuje zakon", poručili su. Revolver je potom predan voditelju predsjednikova osiguranja i pohranjen u skladu sa zakonom propisanim sigurnosnim procedurama. Budući da je riječ o specifičnom daru, Ured predsjednika namjerava ga predati Muzeju policije, gdje bi trebao postati trajni izložak.