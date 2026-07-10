Živimo li u ekonomiji pažnje ili ekonomiji ometanja?

Nekada su informacije bile ograničen resurs. Danas ih imamo više nego ikad prije. Svakog dana pregledamo desetke internetskih stranica, primimo stotine poruka i provedemo sate konzumirajući sadržaj na društvenim mrežama. Paradoks današnjeg doba je u tome da nam informacija ne nedostaje, ali nam sve više nedostaje fokusa.

Digitalne platforme izgrađene su na način da ovise o korisničkoj pažnji, točnije, što dulje korisnik ostaje na nekoj platformi, time se povećava vrijednost platforme i njezina relevantnost u digitalnom društvu. Upravo tome služe algoritmi. Osmišljeni su s ciljem da ispitaju što nas zanima, što će izazvati reakciju i što će nas potaknuti da ostanemo još nekoliko minuta dulje aktivni na nekoj digitalnoj platformi. U takvom okruženju pažnja više nije samo psihološki fenomen već se preoblikuje i postaje ekonomski resurs. No, kada se za našu pažnju natječu svi istovremeno, nastaje novi izazov. Umjesto da samostalno biramo sadržaj koji želimo pratiti, često se nalazimo u neprekidnom ciklusu prekidanja koncentracije. E-mailovi prekidaju sastanke, poruke prekidaju rad, notifikacije prekidaju razgovore, a društvene mreže prekidaju odmor. Zato brojni stručnjaci smatraju da smo iz ekonomije pažnje prešli u ekonomiju ometanja.

Posljedice takvog okruženja postaju neizbježne. Sve više zaposlenika govori o digitalnom umoru i poteškoćama s koncentracijom, dok se kompanije suočavaju s izazovom kako doprijeti do publike koja je svakodnevno bombardirana informacijama. U moru sadržaja više nije dovoljno biti glasan. Potrebno je biti relevantan, a između ostaloga, s takvim izazovom susreću se i mediji. U neprekidnoj utrci za klikovima i brzinom objave, lako je izgubiti ono što publika zapravo traži. Prije svega traže mediji koji je vjerodostojan u moru lažnih vijesti, a koji istovremeno donosi kvalitetu i kontekst. O ulozi medija u vremenu dezinformacija i prenatrpanosti istih, razgovarati će se na Weekendu.19, gdje će na glavnom Weekend stageu biti Ulrik Haagerup, danski novinar i izvršni direktor Konstruktivnog instituta.

Kao jedan od vodećih zagovornika konstruktivnog novinarstva, Haagerup godinama upozorava na potrebu za sadržajem koji ne privlači pažnju isključivo senzacionalizmom, već publici pomaže razumjeti kompleksne društvene izazove i moguća rješenja. Tijekom svoje bogate karijere Haagerup je deset godina vodio informativni program danskog javnog medijskog servisa DR, a prije toga bio je glavni urednik nekih od najutjecajnijih danskih medija. Godine 2017. osnovao je Konstruktivni institut s ciljem promicanja konstruktivnog novinarstva, pristupa koji nastoji vratiti povjerenje publike u medije kroz kvalitetnije i uravnoteženije izvještavanje.

Međutim, umjetna inteligencija dodatno mijenja i preokreće način na koji stvaramo, distribuiramo i konzumiramo sadržaj. Algoritmi danas ne samo da predlažu ono što bismo mogli pogledati ili pročitati, već sve više sudjeluju u kreiranju sadržaja koji svakodnevno konzumiramo.

Zato pitanje pažnje više nije rezervirano samo za marketinške stručnjake. Danas direktno utječe na poslovanje, tehnologije, medije, obrazovanje, no i svakodnevni života svakog pojedinaca. Među temama važnima za poslovanje koje će obilježiti Weekend.19 ističu se ekonomija pažnje, utjecaj algoritama, umjetna inteligencija i budućnost medija. Kroz predavanja, panele i razgovore sudionici će imati priliku istražiti kako se mijenjaju navike publike, kakvu ulogu imaju digitalne platforme u oblikovanju javnog mišljenja te kako izgraditi relevantnu komunikaciju u vremenu kada je pažnja postala jedan od najvrjednijih resursa današnjeg društva.

Razgovori o takvim temama ono su što Weekend.19 već gotovo dva desetljeća čini jednim od najvažnijih mjesta susreta ideja, ljudi i industrija koje oblikuju budućnost. Ovogodišnji Weekend.19 ponovno će od 24. do 27. rujna u Rovinju okupiti vodeće stručnjake iz svijeta medija, komunikacija, tehnologije, biznisa i kreativnih industrija te otvoriti prostor za rasprave o aktualnostima u medijskom svijetu.

Svi koji žele biti dio razgovora koji određuju budućnost poslovanja, medija i tehnologije, više informacija o programu i ulaznicama mogu pronaći na službenoj stranici Weekend.19 te na društvenim mrežama, Instagramu, LinkedInu, TikToku i Facebooku.