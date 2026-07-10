UN Watch traži od UNESCO-a povlačenje ili ispravak netočnih objava o teroristima koje su nazivali novinarima i osuđivali njihovu smrt

UNESCO je od početka rata u Gazi višekratno kao ubijene novinare evidentirao osobe koje su, prema kasnije objavljenim dokumentima, bile pripadnici ili zapovjednici Hamasa i Palestinskog islamskog džihada, optužuje ih u najnovijem izvješću od 8. lipnja organizacija UN Watch. Navode sedam slučajeva u kojima je UNESCO javno osudio smrt osoba koje je predstavio kao novinare, dok su naknadno Hamas, Palestinski islamski džihad ili Izraelske obrambene snage (IDF) objavili dokumentaciju koja potvrđuje njihovu pripadnost oružanim skupinama. S obzirom na to da UNESCO nakon objave tih podataka nije ispravio niti povukao svoja priopćenja, čime je, kako navode, narušio vlastite standarde provjere činjenica i vjerodostojnost sustava zaštite novinara, od njih traže da to učine.

UN Watch je nevladina organizacija sa sjedištem u Ženevi koja od 1993. prati rad Ujedinjenih naroda, posebno njihovih tijela za ljudska prava te upozorava na političke pristranosti i kršenja načela Povelje UN-a. Tijekom godina UN Watch je, osim Vijeća za ljudska prava UN-a i UNRWA-e zbog pristranosti protiv Izraela, redovito kritizirao i Kinu, zbog postupanja prema Ujgurima i gušenja građanskih sloboda u Hong Kongu, Iran, zbog represije nad prosvjednicima, položaja žena te primjene smrtne kazne, Kubu i Venezuelu, zbog političkih progona i gušenja temeljnih prava, Saudijsku Arabiju, zbog ljudskih prava, uključujući položaj žena i ubojstvo novinara Jamala Khashoggija, Rusiju, zbog progona političkih protivnika, ograničavanja slobode medija te posljednjih godina zbog agresije na Ukrajinu, kao i Siriju, zbog ratnih zločina i represije režima Bašara al-Asada.

Izvješće ne osporava samo pojedinačne slučajeve koje navodi i dokumentira, nego upozorava na, kako ga nazivaju, obrazac postupanja. Ističu da UNESCO prije objave priopćenja nije dosljedno provjeravao jesu li osobe koje evidentira kao novinare ujedno obavljale operativne ili zapovjedne funkcije unutar Hamasa ili Palestinskog islamskog džihada.

Kao primjer navode Mohammeda Samija Jarghouna, kojeg je UNESCO opisao kao novinara, dok ga Hamasove Brigade Al-Qassam u službenoj osmrtnici predstavljaju kao svog pripadnika. Slične tvrdnje iznose i za Mohameda Nasera Abu Huwaidija, kojeg Palestinski islamski džihad identificira kao zapovjednika svoje jedinice za medijski rat, te za Hamzu Al Dahdouha, Mustafu Thurayu, Mohammeda Manhala Abu Armanu, Anasa Al-Sharifa i Mohammeda Washaha.

Posebnu pozornost izvješće posvećuje Mohammedu Washahu. UN Watch navodi da je izraelska vojska još u veljači 2024. objavila fotografije i druge materijale kojima ga identificira kao zapovjednika Hamasove protuoklopne raketne postrojbe. Unatoč tome, UNESCO je nakon njegove pogibije u travnju ove godine objavio priopćenje u kojem ga opisuje kao dopisnika Al Jazeere te pozvao na istragu njegove smrti. Pozivajući se na UNESCO-ovu vlastitu metodologiju za evidentiranje ubijenih novinara, UN Watch tvrdi da je organizacija bila obvezna preispitati svoje objave nakon što su se pojavili novi podaci. Umjesto toga, navode u izvješću, nijedno od spornih priopćenja nije ispravljeno.

Zbog toga UN Watch od glavnog ravnatelja UNESCO-a Khaleda El-Enanyja traži da javno osudi Hamas i Palestinski islamski džihad zbog prakse zapošljavanja članova svog vojnog aparata u medijskim ulogama i prikazivanja terorističkih operativaca kao neokaljanih novinara. Nadalje, zahtijevaju da se preispita svaka izjava UNESCO-a i unos na popis novinara ubijenih u Gazi od 7. listopada 2023. godine, u svjetlu vjerodostojnih dokaza o članstvu ili operativnoj ulozi u Hamasu ili Palestinskom islamskom džihadu, te ispravi ili povuče svaka izjava ili unos u kojem su teroristički operativci netočno identificirani kao novinari, a njihova priznata teroristička pripadnost izostavljena. UN Watch traži i da glavni ravnatelj naloži neovisnu istragu UNESCO-vih postupaka provjere za priopćenja o stradalim novinarima, kako bi se utvrdilo jesu li zaposlenici propustili postupiti u skladu s metodologijom provjere organizacije i primjenjivim pravilima ponašanja, identificirali odgovorne te izrekli odgovarajuće disciplinske mjere, uključujući otkaze gdje je to opravdano. Zahtijeva se i javna objava imena svih dužnosnika i zaposlenika UNESCO-a odgovornih za uvrštavanje terorista na popis novinara te otkrivanje tko je od njih otpušten ili na drugi način disciplinski kažnjen. Inzistiraju i na usvajanju službene politike koja zahtijeva od UNESCO-a da, prije nego što javno identificira bilo kojeg preminulog pojedinca kao novinara ili osudi njegovo ubojstvo na toj osnovi, utvrdi je li taj pojedinac bio član ili obavljao operativne funkcije za oružanu skupinu ili proglašenu terorističku organizaciju te da odmah ispravi ili povuče svaku izjavu kada se naknadno pojave vjerodostojni protudokazi. Traže i objavu dokaza, izvora i metodologije provjere na koje se oslanjalo u svakoj toj izjavi i unosu na popis ubijenih novinara, dostavu nalaza neovisne istrage, zajedno s UNESCO-vim predloženim korektivnim mjerama, Izvršnom odboru UNESCO-a i državama članicama, te izvještavanje javnosti o provedbi tih reformi u roku od šest mjeseci, uključujući mjere poduzete kako bi se osiguralo da UNESCO-vo izvještavanje o stradanjima novinara u potpunosti bude u skladu s njegovim standardima provjere, Pravilima o osoblju i Standardima ponašanja za međunarodnu građansku službu.

- Hamas i Palestinski islamski džihad već dugo ubacuju članove svojih vojnih krila unutar civilnih institucija, prikrivajući pritom njihove operativne uloge. Korištenje civilnog statusa kao štita za vojne aktivnosti krši načelo razlikovanja prema međunarodnom humanitarnom pravu te izlaže stvarne civile, uključujući novinare, većem riziku. Identificiranjem priznatih operativaca Hamasa i Palestinskog islamskog džihada kao novinara, UNESCO je implicitno legitimizirao to kršenje – optužuje UN Watch te dodaje da UNESCO-vo djelovanje u obrani slobode medija diljem svijeta ima golem potencijal, ali da se ta zlatna prilika propušta kada se autoritet Ujedinjenih naroda koristi za iznošenje činjeničnih tvrdnji koje nisu provjerene.

UNESCO se, prema navodima izvješća, do njegove objave nije očitovao o tim optužbama.

U nastavku su materijali koje je UN Watch priložio izvještaju, objavljene izjave UNESCO-a i prijedlozi ispravaka:

1. Mohammad Sami Jarghoun (poginuo 7. listopada 2023.)

Foto: Hamasova brigada Al-Qassam

(Plakat „mučenika“ Mohammada Samija Jarghouna koji je objavila Hamasova brigada Al-Qassam)

Izjava UNESCO-a:

„Osuđujem ubojstvo novinara Mohammada Jarghouna i Mohammada El-Salhija… Mohammad Jarghoun bio je reporter medijske kuće Smart Media… Pozivam na cjelovitu i pomnu istragu kako bi se utvrdile okolnosti ovih tragedija.”

Dokazi o terorističkoj pripadnosti Mohammada Samija Jarghouna:

Mohammad Sami Jarghoun prepoznat je u službenoj internetskoj osmrtnici kao član Brigade Al-Qassam Rafah. Riječ je o primarnom vojnom krilu terorističke organizacije Hamas, punog naziva Brigade Izz ad-Din al-Qassam. Hamasova Brigada Al-Qassam Rafah bila je uključena u brojne akcije koje su Izrael, Sjedinjene Američke Države, Europska unija i drugi proglasili terorističkima. To uključuje namjerne napade na civile, uzimanje talaca i neselektivnu raketnu paljbu.

Potreban ispravak: UNESCO bi trebao povući svoju osudu navodnog ubojstva Mohammada Samija Jarghouna od strane IDF-a. Hamasove brigade Al-Qassam priznale su ga u službenoj osmrtnici kao člana svoje terorističke organizacije.

2. Mohamed Naser Abu Huwaidi (poginuo 23. prosinca 2023.)

Foto: Palestinski islamski džihad

(Plakat „mučenika“ Mohameda Nasera Abu Huwaidija, koji je objavio Palestinski islamski džihad)

Izjava UNESCO-a:

„Osuđujem ubojstvo Mohameda Nasera Abu Huwaidija… [On] je bio novinar novina Al-Istiklal. Poginuo je u zračnom napadu na područje Shajaiah, dok je izvještavao o posljedicama ranijih napada… Pozivam na potpunu i transparentnu istragu o okolnostima njegove smrti.”

Dokazi o terorističkoj pripadnosti:

Palestinski islamski džihad navodi Mohameda Nasera Abu Huwaidija kao „mučeničkog” zapovjednika njihove „jedinice za medijski rat”. (Službena stranica Brigada Al-Quds PIJ-a, Al-Quds News)

Traženi ispravak: UNESCO bi trebao povući svoju osudu ubojstva Mohameda Nasera Abu Huwaidija. Brigade Al-Quds Palestinskog islamskog džihada priznale su ga u službenim publikacijama kao zapovjednika u jedinici za medijski rat te organizacije.

3. Hamza Al Dahdouh (poginuo 7. siječnja 2024.)

Foto: Hamasova brigada Al-Qassam

Izjava UNESCO-a:

„Osuđujem ubojstva Hamze Al Dahdouha i Mustafe Thuraye i pozivam na potpunu i transparentnu istragu o okolnostima njihove smrti… Hamza al Dahdouh bio je palestinski novinar i snimatelj za Al-Jazeeru.”

Dokazi o terorističkoj pripadnosti:

Dan nakon izjave UNESCO-a, IDF je otkrio da su njihove trupe pronašle dokumente koji ukazuju na to da je Hamza Al Dahdouh bio član Palestinskog islamskog džihada kao zamjenik zapovjednika u raketnom sustavu bataljuna Zeitun. Slika dokumenta je objavljena. (IDF, IDF tweet)

Potreban ispravak: UNESCO bi trebao povući svoju osudu ubojstva Hamze Al Dahdouha. Službeni dokumenti Palestinskog islamskog džihada koje je pronašao IDF identificiraju ga kao zamjenika zapovjednika u raketnom sustavu bataljuna Zeitun u sklopu Brigada Al-Quds te organizacije.

4. Mustafa Thuraya (poginuo 7. siječnja 2024.)

Izjava UNESCO-a:

„Osuđujem ubojstva Hamze Al Dahdouha i Mustafe Thuraye i pozivam na potpunu i transparentnu istragu o okolnostima njihove smrti… Mustafa Thuraya bio je palestinski slobodni videonovinar koji je radio s Al-Jazeerom, Agence France Presse (AFP) i drugim medijima.”

Dokazi o terorističkoj pripadnosti:

Dan nakon izjave UNESCO-a, IDF je otkrio da su njihove trupe pronašle dokumente koji ukazuju na to da je Mustafa Thuraya bio naveden kao član Hamasove brigade Gaza City, služeći kao zamjenik zapovjednika desetine u bataljunu al-Qadisiyyah. Dokument nije javno podijeljen. (IDF, IDF tweet)

Potreban ispravak: UNESCO bi trebao povući svoju osudu ubojstva Mustafe Thuraye. Službeni Hamasovi dokumenti koje je pronašao IDF identificiraju ga kao zamjenika zapovjednika desetine u bataljunu al-Qadisiyyah brigade Gaza City.

5. Mohammed Manhal Abu Armana (poginuo 13. srpnja 2024.)

Foto: Hamasova brigada Al-Qassam

(Službeni Hamasov video o „mučeniku“ koji identificira Mohammeda Manhala Abu Armanu kao zapovjednika voda i prikazuje ga u provođenju vojnih aktivnosti)

Izjava UNESCO-a:

„Osuđujem ubojstvo Mohammeda Manhala Abu Armane… Mohammed Manhal Abu Armana bio je novinar novinske agencije Palestine Now. Izvještavao je o posljedicama zračnog napada u al-Mawasiju, u južnoj Gazi, kada je navodno pogođen u napadu dronom… Pozivam na potpunu i transparentnu istragu o ovoj tragediji.”

Dokazi o terorističkoj pripadnosti:

Hamas je objavio video o mudžahidu mučeniku, „zapovjedniku voda” Mohammedu Manhalu Abu Armani. U videu se vidi kako Armana drži i ispaljuje razno oružje, uključujući strojenice i RPG. Također se vidi kako uskače i izlazi iz skrivenih podzemnih tunela te detonira eksploziv. Armana u videu kaže: „Ako ovo gledate, to znači da sam prešao u milost Allahovu. Brigadama al-Qassam poručujem: Tako mi Allaha, nećemo iznevjeriti ovu krv.” (Stranica mučenika Hamasovih brigada Al-Qassam, Al-Qassamov Telegram)

Potreban ispravak: UNESCO bi trebao povući svoju osudu ubojstva Mohammeda Manhal Abu Armane. Hamasove brigade Al-Qassam identificirale su ga u službenom videu o mučeniku kao zapovjednika voda.

6. Anas Al-Sharif (poginuo 10. kolovoza 2025.)

(IDF-ova infografika koja sadrži službeni dokument preuzet od Hamasa, a u kojem je Anas Jamal Al-Sharif naveden kao borac i vođa ćelije)

Izjava UNESCO-a:

„Osuđujem ubojstvo novinara Anasa Al-Sharifa… i pozivam na temeljitu i transparentnu istragu… Anas Al-Sharif i Mohammed Qreiqeh radili su kao novinari, dok su Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal i Moamen Aliwa radili kao snimatelji, svi za međunarodni medij Al Jazeera.”

Dokazi o terorističkoj pripadnosti:

Prema dokazima koje je izraelska vlada otkrila najmanje dan prije ove izjave UNESCO-a, Anas Al-Sharif bio je voditelj Hamasove ćelije odgovorne za omogućavanje i unapređivanje raketnih napada na izraelske civile i snage IDF-a. Priložena je i fotografija na kojoj grli vođu Hamasa i idejnog tvorca terorističkih napada 7. listopada, Yahyu Sinwara. (Izraelska vlada, IDF)

(Anas Al-Sharif u zagrljaju s idejnim tvorcem terora 7. listopada i vođom Hamasa Yahyom Sinwarom)

Potreban ispravak: UNESCO bi trebao povući svoju osudu ubojstva Anasa Al-Sharifa. Službeni Hamasovi dokumenti koje je pronašao IDF identificiraju ga kao vođu Hamasove terorističke ćelije odgovorne za omogućavanje raketnih napada.

7. Mohammed Washah (poginuo 8. travnja 2026.)

(Fotografije Mohammeda Washaha kako sudjeluje u terorističkoj obuci, izuzete s njegova prijenosnog računala od strane IDF-a)

Izjava UNESCO-a:

„Osuđujem ubojstvo Mohammeda Washaha i pozivam na temeljitu istragu… Mohammed Washah radio je kao dopisnik za međunarodni medij Al Jazeera.”

Dokazi o terorističkoj pripadnosti:

U veljači 2024. godine, više od dvije godine prije izjave UNESCO-a, IDF je razotkrio Mohammeda Washaha kao „istaknutog zapovjednika u Hamasovom protuoklopnom raketnom sustavu unutar vojnog krila”. U to je vrijeme IDF podijelio više njegovih slika s RPG-ovima i naoružanim bespilotnim letjelicama. Nakon što je Washah ubijen, a četiri dana prije UNESCO-ve izjave, IDF je ponovno objavio na platformi X (bivši Twitter) da je on bio terorist. U siječnju 2026. godine, IDF je također tvrdio da je njegov brat, Ahmed Samir Muhammad Washah, istovremeno služio kao fotoreporter Al Jazeere i Hamasov operativni snajperist. (IDF veljača 2024., IDF travanj 2026., IDF Washahov brat)

Potreban ispravak: UNESCO bi trebao povući svoju osudu ubojstva Mohammeda Washaha. Dokazi koje je IDF izvukao iz Washahova prijenosnog računala identificirali su ga kao zapovjednika u Hamasovoj protuoklopnoj raketnoj jedinici.