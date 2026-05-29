VIDEO Ovo je trenutak kada je buktinja progutala dva Lamborghinija u Velikoj Gorici

U Velikoj Gorici noćas je izbio požar u Zagrebačkoj ulici, na izlazu iz grada, u blizini stambene zgrade. Vatrogasci su dojavu o otvorenom plamenu zaprimili u 2:55 sati te odmah izašli na teren. Kako je izvijestila policija, izbio je požar na dva osobna automobila marke Lamborghini, oba zagrebačkih registarskih oznaka i u vlasništvu trgovačkog društva, pri čemu se vatra proširila i oštetila još četiri osobna automobila te nadstrešnicu parkirališta i pročelje zgrade. Požar su ugasili vatrogasci. Ozlijeđenih osoba nije bilo. Slijedi očevid i kriminalističko istraživanje.

Redakcija Večernjeg lista dobila je snimku koja prikazuje trenutak kad je bukinja zahvatila luksuzne automobile. Na snimci se može vidjeti silueta osobe koja hoda između automobila te ogroman plamen koji se odjednom stvorio.