OŠTEĆENO I PROČELJE ZGRADE

VIDEO Ovo je trenutak kada je buktinja progutala dva Lamborghinija u Velikoj Gorici

U Velikoj Gorici izgorjela dva Lamborghinija, stambena zgrada i druga vozila
Hana Ivković Šimičić
29.05.2026.
u 12:38

Požar su ugasili vatrogasci. Ozlijeđenih osoba nije bilo. Slijedi očevid i kriminalističko istraživanje

U Velikoj Gorici noćas je izbio požar u Zagrebačkoj ulici, na izlazu iz grada, u blizini stambene zgrade. Vatrogasci su dojavu o otvorenom plamenu zaprimili u 2:55 sati te odmah izašli na teren. Kako je izvijestila policija, izbio je požar na dva osobna automobila marke Lamborghini, oba zagrebačkih registarskih oznaka i u vlasništvu trgovačkog društva, pri čemu se vatra proširila i oštetila još četiri osobna automobila te nadstrešnicu parkirališta i pročelje zgrade. Požar su ugasili vatrogasci. Ozlijeđenih osoba nije bilo. Slijedi očevid i kriminalističko istraživanje.

Redakcija Večernjeg lista dobila je snimku koja prikazuje trenutak kad je bukinja zahvatila luksuzne automobile. Na snimci se može vidjeti silueta osobe koja hoda između automobila te ogroman plamen koji se odjednom stvorio. 
Trenutak kada je buktinja progutala Lamborghini u Velikoj Gorici

Velika Gorica požar Lamborghini

Zagreb: Prelet Rafalea u povodu 30 godina VRO Oluja
PROSLAVA OBLJETNICE

Letački spektakl na nebu iznad Zagreba: Vojska se priprema za veliki događaj, danas i sutra najavljena pojačana buka

Hrvatska vojska će kroz dinamične prikaze na vodi, kopnu i u zraku predstaviti vrhunsku osposobljenost i spremnost svojih pripadnika. Građani će moći razgledati moderno naoružanje, borbenu i neborbenu tehniku i opremu Hrvatske vojske, a vrhunac programa bit će impresivan letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva uz sudjelovanje gostiju iz partnerskih zemalja

