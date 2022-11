Polemika oko obuke ukrajinskih vojnika: 'Ovo je direktno uvlačenje Hrvatske u rat između Rusije i Ukrajine, NATO-a i Rusije'

Tijekom današnje saborske rasprave, koju čine izjašnjavanja stajališta zastupničkih klubova, kao i izjašnjavanje o 435 predloženih amandmana na državni proračun, opet se povela polemika zbog obuke ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj u sklopu Misije Europske unije za pomoć Ukrajini i obuci ukrajinskih vojnika (EUMAM).

Branko Bačić (HDZ) kazao je kako se sudjelovanjem u toj misiji još jednom daje jasna pomoć Ukrajini kao žrtvi brutalne ruske agresije.

- U ustavno-pravnom smislu misija je oslonjena na članak 7. Ustava, kao što ih je u proteklih deset godina u Saboru raspravljeno njih 44 - rekao je Bačić na što je reagirao Željko Sačić (HS).

- NATO je odbio pokroviteljstvo nad tom misijom. I NATO je time poručio - ako obučavate, prihvatite rizik - ustvrdio je Sačić ponovivši kako cijela Hrvatska i saborski zastupnici osuđuju rusku agresiju na Ukrajinu, Ukrajini daju pomoć i time pokazuju svoju solidarnost i sućut s tim narodom.

- Ali ne možemo ići do razine koja ugrožava našu budućnost - poručio je Sačić.

Humanitarna pomoć Ukrajini prihvatljiva je i Miri Bulju (Most).

- Ali ovo je direktno uvlačenje Hrvatske u rat između Rusije i Ukrajine, NATO-a i Rusije - smatra Bulj.

Bačić je potom prozvao Sačića zbog nedosljednosti kazavši mu da je prije nekoliko mjeseci odlučivao o vojnoj Misiji NATO-a zbog opasnosti da se ruska agresija ne "prelije" na istočno krilo NATO-a, što mu tada nije smetalo.

- Na kraju će gledati samo jedno - jesmo li u trenutku brutalne agresije na Ukrajinu bili na strani Ukrajine li na strani Putina - ponovio je Bačić još jednom tezu koju izgovara već danima.

I Ante Deur (HDZ) ustvrdio je kako ovakav način obuke i pomoći Ukrajini ne ugrožava Hrvatsku jer se radi o istom protokolu kao i prije, a prije se taj protokol nije problematizirao i dovodio u pitanje kada se radilo, primjerice, o misijama u Afganistanu.

A tijekom te rasprave čelnik Sabora Gordan Jandroković zastupnike je upoznao s informacijom koliko se zemalja javilo za sudjelovanje u Misiji Europske unije za pomoć Ukrajini i obuci ukrajinskih vojnika (EUMAM).

- Nismo mi jedina zemlja. Već se 16 ili 17 zemalja javilo. Tako da nemojte dezinformirati javnost - kazao je Jandroković reagirajući na Sačićeve i Buljeve istupe. Pritom je i najavio da će se o sudjelovanju Hrvatske vojske u europskoj misiji obuke ukrajinskih vojnika u Saboru raspravljati preksutra, u srijedu.

- Bit će vrlo zanimljivo jer vidimo da to nije samo pravno, nego i političko pitanje te da očito ne misle svi kako Ukrajini treba pomoći, no svi će to moći artikulirati u srijedu kada ćemo imati raspravu - reče Jandroković.