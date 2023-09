Zašto Ukrajinci sve više napadaju Krim? 'Strategija ima dva glavna cilja'

Pokušava li Ukrajina ponovno zauzeti Krim? Pitanje je koje se vodi posljednjih dana među analitičarima, nakon što su tijekom cijelog tjedna zabilježeni napadi na cijeli poluotok. Zauzimanje poluotoka odlično bi se uklapalo u ukrajinsku protuofenzivu na jugu jer je Krim ruska utvrda za opremu i oružje, mišljenja je stručnjak s Centra za vojne i pravne studije Aleksandar Musijenko.

- Takva strategija ima dva cilja - uspostaviti dominaciju na jugozapadu Crnog Mora i oslabiti ruske logističke mogućnosti na jugu, nedaleko od Tokmaka i Melitopolja - objasnio je stručnjak.

BBC je tako naveo sve napade koji su se dogodili u posljednje vrijeme na tom području, a koji upućuju kako je upravo riječ o ovakvoj ukrajinskoj taktici. Jedan od njih bio je ove srijede kada je ukrajinska vojska pogodila rusku flotu kod Sevastopolja, nakon čega su satelitske snimke pokazale dva uništena ratna broda izvučena na popravak.

Foto: BLACK SKY/REUTERS

Osim toga, Ukrajinci su najvjerojatnije ''u potpunosti uništili'' rusku podmornicu Kilo kojom se lansiraju moćne rakete Kalibr.

Uništeni moćni S-400

Noćni napadi zabilježeni su i kod Jevpatorije, kada su Ukrajinci uništili jednu od ruskih najmodernijih protuzračnih sustava S-400. Britanski medij tu je naveo kako su Rusi na isti način pokušali i napasti Kijev, no u tome nisu uspjeli zbog američkih Patriota. Ako su pretpostavke zapadnih obavještajaca točne, od šest ovakvih sustava S-400 Rusi su u posljednjih mjesec dana izgubili dva, i to jer je jedan sustav bio uništen još 23. kolovoza u Olenivki.

- Rusi na Krimu i dalje imaju velike zalihe svakakvog oružja. Taj poluotok njihovo je glavno mjesto čuvanja tog oružja - objasnio je Musijenko.

Osim toga, stručnjak smatra kako bi i američki projektili ATACMS mogli znatno otežati rusku poziciju, a posljednja izvješća iz SAD-a pokazuju kako Biden razmatra slanje upravo i tog oružja nakon mjeseci pritiska Kijeva. Umirovljeni kapetan ukrajinske mornarice Andrej Rizenko smatra kako do oslobođenja Krima ''ima još puno posla''.

Ključne točke

- Moramo se još osloboditi Azovsko more i prekinuti njihov kopneni koridor - poručio je, a spomenuo je i Krimski most kojeg Ukrajinci već godinu dana pokušaju uništiti, no bezuspješno.

- Ako to uspijemo, to bi bio veliki logistički problem za Ruse - objasnio je Rizenko. Govora o ''tjeranju'' Rusa s Krima sve je više u medijima posljednjih dana, dok je tajnik za nacionalnu sigurnost u Ukrajini Oleksej Danilov na radiju poručio kako će ''Ruse morati otjerati dimom s obzirom na to da ne žele Krim napustiti sami''.

- Mislim da bi ovo sve mogla biti priprema za oslobođenje Krima. Međutim, za to još treba vremena - poručio je Musijenko.

