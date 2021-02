Pokušao pregaziti policajca koji mu je signalizirao da se zaustavi

Mladić (26) optužen je za prisilu prema službenoj osobi, a optužnicu je protiv njega podiglo Općinsko državno odvjetništvo u Pazinu.

Tereti ga se da je 14. siječnja 2021. u 14,55 sati kod mjesta Vrećari (općina Sveta Nedjelja) bez važeće vozačke dozvole upravljao osobnim automobilom. Kada mu je 50-godišnji policajac palicom STOP signalizirao da stane, jer na automobilu nije imao prednju registarsku tablicu, 26-godišnji vozač, koji je vozio prebrzo, počeo je usporavati.

No kada je došao do ugibališta na kojem je stajao policajac, naglo je ubrzao. Policajac je uzmaknuo no 26-godišnjak ga je udario automobilom u predjelu desne ruke, nakon čega se odvezao, a da nije zaustavio automobil.