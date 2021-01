Vozio prebrzo i bez dozvole pa pokušao pregaziti policajca

Mladić (26) sumnjiči se za prisilu prema službenoj osobi zbog čega je ispitan na Općinskom državnom odvjetništvu u Pazinu. Sumnjiči ga se da je 14. siječnja u 14.55 bez važeće vozačke dozvole upravljao automobilom na području Svete Nedjelje.

Kako je prebrzo vozio i uz to nijem imao prednju registarsku tablicu, 50-godišnji policajac pokušao ga ja zaustaviti mašući mu palicom "STOP". Vozač je počeo usporavati, no kada je došao do ugibališta, naglo je ubrzao i krenuo prema policajcu, koji se uspio izmaknuti, no 26-godišnjak ga je vozilom ipak udario u ruku prije no što je pobjegao. Tužiteljstvo je tražilo da mu se odredi istražni zatvor, a sudac istrage Županijskog suda u Puli je prijedlog prihvatio te je 26-godišnjaka pritvorio zbog opasnosti od ponavljanja djela.