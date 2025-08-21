Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 54
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
završila u pritvoru

Pokušaj teškog ubojstva u Breznici: Majka sjekirom nasrnula na sina, zadobio teške ozljede

Policija/Ilustracija
PUZ
VL
Autor
Matea Bahovec
21.08.2025.
u 10:26

Napadnuti se uspio obraniti, zaključati se u sobu i pozvati policiju

U noći s utorka na srijedu u općini Breznica u Varaždinskoj županiji dogodio se stravičan napad. Kako izvještava PU varaždinska, majka (49) je sjekirom nasrnula na vlastitog sina (30) dok je spavao.

Prema priopćenju, osumnjičena je oko 3.20 sati ušla u sobu u kojoj je spavao njezin sin te ga više puta sjekirom udarila po glavi, vratu, prsima i leđima pa se sumnja da je počinila kazneno djelo pokušaja teškog ubojstva. Napadnut sin se uspio obraniti, zaključati se u sobu i pozvati policiju. Ubrzo nakon toga, policajci su stigli na mjesto događaja i uhitili napadačicu.

Mladić je prevezen u Opću bolnicu Varaždin, gdje mu je pružena medicinska pomoć. Utvrđene su mu teške ozljede – prijelom dva vratna kralješka, rezne rane i površinske ozljede glave. Osumnjičena je nakon ispitivanja i pretrage doma završila u pritvoru, a protiv nje je podnesena kaznena prijava zbog pokušaja teškog ubojstva.
Ključne riječi
napad pu varaždinska teško ubojstvo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još