Pokušaj teškog ubojstva u Breznici: Majka sjekirom nasrnula na sina, zadobio teške ozljede

U noći s utorka na srijedu u općini Breznica u Varaždinskoj županiji dogodio se stravičan napad. Kako izvještava PU varaždinska, majka (49) je sjekirom nasrnula na vlastitog sina (30) dok je spavao.

Prema priopćenju, osumnjičena je oko 3.20 sati ušla u sobu u kojoj je spavao njezin sin te ga više puta sjekirom udarila po glavi, vratu, prsima i leđima pa se sumnja da je počinila kazneno djelo pokušaja teškog ubojstva. Napadnut sin se uspio obraniti, zaključati se u sobu i pozvati policiju. Ubrzo nakon toga, policajci su stigli na mjesto događaja i uhitili napadačicu.

Mladić je prevezen u Opću bolnicu Varaždin, gdje mu je pružena medicinska pomoć. Utvrđene su mu teške ozljede – prijelom dva vratna kralješka, rezne rane i površinske ozljede glave. Osumnjičena je nakon ispitivanja i pretrage doma završila u pritvoru, a protiv nje je podnesena kaznena prijava zbog pokušaja teškog ubojstva.