Pojačan promet i brojni zastoji na izlazima iz Sinja, ali i šire. Evo gdje su najveće kolone

Zbog koncerta Marka Perkovića Thompsona koji je u ponedjeljak navečer održan na Hipodromu u Sinju, noćas je na cestama prema Splitu, Drnišu i Kninu bio pojačan promet. U utorak oko 4 sata kolone automobila slijevale su se iz pravca Sinja preko Muća do Splita, dok je u suprotnom pravcu, od Sinja i Muća prema Kninu, gužva bila nešto manja. Splitska policija već je ranije upozorila na moguće zastoje na tim dionicama, posebice nakon koncerta, a oni koji su se ranije uputili prema Kninu stigli su na vrijeme za svečanosti.

Naime, u Kninu se danas obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja te 30. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja. Kako javlja Hrvatski autoklub (HAK), zbog sinoćnjeg koncerta i dalje su pojačane kolone i zastoji na državnim cestama DC1, DC60 i DC219 na izlazima iz Sinja, pa se vozače poziva na strpljenje.

Zbog današnje proslave u Kninu zatvorena je državna cesta DC33 od kružnog toka u gradu do raskrižja sa županijskom cestom kod tvornice "Knauf", sve do 18 sati. Od 20 sati do 1 sat u noći zatvorit će se dionica od kružnog toka do raskrižja Zvonimirove i Krešimirove ulice. Obilazak je različit za osobna vozila, autobuse i kamione – osobna vozila preusmjeravaju se gradskim ulicama, autobusi preko Biskupije, a teretnjaci preko Kistanja i Drniša.

Na Jadranskoj magistrali (DC8), između Karlobaga i Sv. Marije Magdalene, te na DC553 (omiška obilaznica), zbog jakog vjetra zabranjen je promet za motocikle, kamp prikolice i autobuse na kat. Problema ima i na autocesti A1:

prometna nesreća dogodila se između čvorova Otočac i Žuta Lokva (126. km) u smjeru Zagreba – promet ide jednim trakom uz ograničenje brzine od 80 km/h;

vozila u kvaru usporavaju promet između čvorova Zadar centar i Zadar istok, zatim između Biska i Blata na Cetini, između Vučevica i Prgomet, kao i kod Zagvozda – promet se vodi po dvije trake uz ograničenje brzine od 100 km/h;

zabilježena je povećana gustoća prometa između čvorova Karlovac i Bosiljevo 2, kao i između Lučkog i Bosiljeva u smjeru juga.

Zbog turističke sezone zatvorene su trake za spora vozila na autocesti A1 – u smjeru Zagreba od 237. do 232. km te u smjeru Dubrovnika od 233. do 237. km. Danas, 5. kolovoza, vrijedi i zabrana prometa za teretna vozila mase iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i priobalju od 14 do 23 sata, osim na autocestama i DC1. Iz Hrvatskog autokluba apeliraju na dodatni oprez, osobito na dionicama gdje su zabilježeni kvarovi i nesreće te gdje prometna policija aktivno upravlja prometom zbog velikog broja vozila.