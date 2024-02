Pohod Ivana Koradea - od ratnog heroja do sumanutog ubojice, život oduzeo i dječaku

Pet života oduzeo je Ivan Korade u svom krvavom pohodu po Zagorju u rano proljeće 2008. godine. General Hrvatske vojske i hvaljeni ratni zapovjednik koji je u Domovinskom ratu ostao bez ruke, već je bio poznat po svojoj nasilnoj naravi. Uostalom, zbog njegova divljačkog ponašanja predsjednik Franjo Tuđman odlučio ga je prijevremeno umiroviti još 1997., kada su mu bile tek 33 godine. No, rijetko tko je mogao pomisliti da će počiniti takav stravičan zločin.

Pili i jeli u vikendici pa ga ubio

Divljački pohod započeo je u noći na 26. ožujka 2008. godine u vikendici u selu Vitešinec, gdje je Korade pio sa svojim prijateljem Davorom Petrišem, bivšim vojnim policajcem koji je nešto ranije pušten iz Lepoglave. Odslužio je, naime, sedam godina zatvorske kazne zbog jednog ubojstva i jednog nanošenja teških tjelesnih ozljeda sa smrtnim posljedicama.

Kako se sinoć čulo u RTL-ovoj emisiji "Dosje Jarak", navodno je došlo do svađe između njih dvojice jer je Petriš odbio pomoći Koradeu u otmici Zlate Rabuzin. Ona je majka jednog od dvojice konobara koji su ga nekoliko tjedana dana ranije pretukli. Početkom večeri njih su dvojica zajedno jeli i pili, a završilo je tako što je Korade ispucao više hitaca u Petriša. Bio je to, ispostavilo se, tek početak jezivog zločina.

Zaputio se u Varaždinske Toplice i uz prijetnju pištoljem prisilio Zlatu Rabuzin da uđe u njegov automobil. Uspjela je putem iskočiti iz vozila i tako se spasiti. U maskirnoj odjeći, Ivan Korade upao je u kuću svoga susjeda Franje Kosa. Dvadeset jednu godinu ranije, Kos je u tučnjavi izbo nožem Ivana Koradea, a osuđen je tada na uvjetnu zatvorsku kaznu. Kada se u ožujku 2008. Korade odlučio razračunati s Franjom Kosom, svemu je svjedočio Vlado Knok, koji je, srećom, izvukao živu glavu.

Pucao u unuka pa u baku

"Kako neslužbeno doznajemo, Knok, koji je u pucnjavi lakše ranjen, jučer je kazao policiji da je neki krupan čovjek upao u kuću i počeo pucati. Knok se skrio pod stol, a ubojica je tad ispalio dva hica ispod stola te ga lakše ozlijedio. Knok je policajcima kazao da je, vireći ispod stola, uočio da je muškarac bio odjeven u maskirnu uniformu te bijele tenisice, a jedan mu je rukav bio u džepu. Prema Knokovim riječima, nakon što je ispalio više hitaca u Kosa i njega, ubojica je ušao u kuhinju, gdje je upalio svjetlo i uzeo nož koji je potom zabio Franji Kosu u vrat”, izvještavale su tada Večernjakove novinarke Marina Borovac i Ivana Jakelić.

Zagorje je posebno potresla pogibija 15-godišnjeg Gorana Hudića i njegove bake Cilike Hudić (62). Mladić je tek upisao srednju školu, želio je postati tesar, a praktički još nije počeo ni živjeti. Kobne je noći ostao na spavanju kod svoje bake Cilike, Koradine susjede. Kada je ubojica zakucao na njezina vrata, otvorio mu je upravo mladi Goran, a ovaj je u njega ispalio tri metka. S tri hica ugasio je i život bake Cilike. Nisu bili u zavadi.

Za Koradom je tragalo 3600 policajaca iz svih rodova policije uz pomoć pasa i helikoptera. Osam je dana cijela država tragala za njim, a on je sijao smrt po Zagorju. Presudio je na koncu i sebi. Ubio se 3. travnja 2008. u vikendici u koju je provalio, stotinjak metara od svoje kuće. No, prethodno je u smrt odveo još jednog nedužnog čovjeka koji je radio svoj posao, Marija Kusanića (32), pripadnika policijske postrojbe Kobre. Ubio ga je hicem iz kalašnjikova, a pucati je nastavio i po njegovim kolegama, koje su smrtno ranjenog policajca pokušavali izvući i spasiti. Za mladog policajca, na žalost, bilo je kasno. Ni on ni supruga mu Blanka tada nisu znali kako su začeli jedan novi život. Njihov sin Maro rodio se 18. prosinca 2008., na očev rođendan.

Dvadeset minuta kasnije, tim Specijalne policije upao je u vikendicu u kojoj se skrivao Korade i pronašao ga mrtvog na podu, okruženog oružjem. Korade je, po tvrdnjama policije i tužiteljstva, prethodna ubojstva počinio iz osvete ili zbog prikrivanja zločina.

Dva tjedna nakon ubilačkog pohoda bivšeg generala Ivana Korade, oduzeta su mu odlikovanja: Red kneza Domagoja s ogrlicom, Red Nikole Šubića Zrinskog, Red bana Josipa Jelačića, Red Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske, Red hrvatskog trolista, Red hrvatskog pletera, čak i Spomenica domovinske zahvalnosti. Jedino odlikovanje koje mu nije oduzeto bilo je Red hrvatskog križa, koje se dodjeljuje za sudjelovanje u Domovinskom ratu sudionicima koji su bili teško ranjeni.

