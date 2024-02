Andrija Jarak o 'Dosjeu Jarak': 'Najteže i najpotresnije bilo je snimati emisiju o ubojstvu Ivane Hodak'

Nominaciju za Večernjakovu ružu u kategoriji TV emisija godine ima i RTL-ova true crime emisija “Dosje Jarak” čije četiri epizode su oduševile kritiku i publiku prikovale uz ekrane. Posljednja epizoda donosi priču o generalu Koradeu i na rasporedu je u četvrtak u 22.30 sati, a tvorac ovog true crime serijala Andrija Jarak govori nam o nominaciji i serijalu.

“Dosje Jarak” nominiran je za Večernjakovu ružu u kategoriji TV emisije godine, jeste li se nadali ovoj nominaciji? Što vam ona znači?

Od čitave gužve oko svega što je “Dosje” donio u moj život u prvi trenutak, priznajem, nisam bio svjestan da je došlo vrijeme za nominacije. Čast mi je da su emisiju odabrali ljudi koji znaju što jest televizija i koje su njezine zakonitosti. Slatko je iščekivanje kako će publika glasati. Što se više približava, to više cupkam. Ruža, kao kraljica cvijeća, predivno izgleda i znači puno. Pogotovo u kontekstu da je ovo trideseta jubilarna dodjela. Baš lijepo.

Nominirani su i “Betonski spavači”, “Masterchef”, “Superpotjera” i “The Voice Hrvatska”. Koga smatrate najvećim konkurentom u kategoriji i zašto?

Svi nominirani tu su s razlogom jer, kako već rekoh, odabrali su ih znalci. Ipak postoji mala razlika. “Dosje Jarak” je autorska emisija. I to u potpunosti. Dakle, emisija koja je krenula iz nule, od temelja do krova. Ostali nominirani u našoj kategoriji, osim “Spavača”, strane su licencne emisije. Dakle, zadani format koji platiš i emitiraš po pravilima onog tko ti ga je prodao i radiš ga prema receptu dobro iskušanom i provjerenom u mnogo zemalja u kojima se emitira. Nije lako natjecati se s takvom konkurencijom. Svaka emisija ima svoju publiku, a za ovu priliku moja ekipa i ja bavit ćemo se mišlju da imamo veći bazen onih koji će kliknuti ili izrezati kupon za nas.

Kako je tekao proces nastajanja serijala i kako ste došli do ideje?

Ideja je tinjala dugo. Suautor i scenarist Dario Todorović i ja proveli smo tjedne i tjedne dogovarajući koncept. Od naziva emisije, do tema koje ćemo obrađivati, sve do načina obrade. Sve to izgleda lijepo na papiru, ali za realizaciju i rasplamsavanje trebalo je čuti da je netko podržava i da misli isto. Na RTL-u postoji dvojac koji je baš takav - Dario Todorović, suautor i scenarist i istraživačka novinarka Marijana Čikić. Njih dvoje imaju odličnu energiju i iskustvo koje se poklopilo s mojim.

Koliko je trajalo skupljanje materijala?

Budući da se radi o true crime serijalu, neću puno pogriješiti ako kažem da se počelo prikupljati u trenutku kad se događalo, budući da se “Dosje” bavi temama koje sam pratio na terenu od prvih trenutaka. U razrađivanju tema i traženju sugovornika temeljito smo vodili računa o svim bitnim trenucima, pažljivo motreći da nam ne pobjegnu. Mislim da smo uspjeli.

Jeste li imali problema s pronalaskom i otvaranjem sugovornika s obzirom na teme kojima se bavi serijal?

Bilo je obrazlaganja što želimo postići, objašnjavanja koliko je to važno. Zahvalan sam svima koji su pristali.

Kako ste birali koje ćete slučajeve ponovno oživiti?

Po osjećaju da društvo zanima što se dogodilo i zašto nije riješeno. Ako su slučajevi i riješeni, bilo nam je važno da je u zraku i dalje ostalo puno nepoznanica, što priče i nakon dužeg vremenskog odmaka čini svježim i relevantnim.

Kako ste se osjećali kada ste ponovno krenuli raditi na slučajevima koje ste pratili na terenu?

Ponovno ulaženje u svaku poru slučaja vratilo je neka namjerno zatomljena sjećanja. Ali bez toga nema emisije. A i format je drugačiji – live javljanje je trenutačno, brzi, blic, jedan, dva, tri – ispričaš i kao brzo makneš flaster – ali ovo je nešto potpuno dubinski. I vrlo zanimljivo.

Koja epizoda vam je bila najlakša, a koja najizazovnija za stvaranje? Što je to što ju je učinilo takvom?

Nema lake sekvence u “Dosjeu”, vjerujte mi. Sve je teško jer su ljudski životi i sudbine u pitanju. Najteže je bilo snimati emisiju o ubojstvu Ivane Hodak jer su za nas pričali mama i tata. Jako potresno, dirljivo i herojski. Hvala im.

Postoje li planovi za novu sezonu?

Dakako. Nova se sezona već krčka. Mogu obećati da se razina kvalitete i pristup neće mijenjati. Ljudi s kojima radim jednostavno su najbolji u svom poslu.

Pozitivne su reakcije publike na serijal te je odlična gledanost, jeste li to očekivali?

Nadao sam se da će biti dobro, ali ovoliko dobro nisam mislio da će biti. Sretni smo svi. Publika i reakcije su nam ogroman poticaj za dalje.

Jeste li imali nekih negativnih situacija tijekom rada na ovim pričama?

Ne. Ni najmanju. “Dosje” je sadržajem teška, ali očito energijom kojom nastaje jako laka emisija. Osjećam se nagrađeno jer je radim.

Hoćete li doći na dodjelu Večernjakove ruže i ako da, koga ćete povesti?

Kako bih propustio jubilarnu dodjelu cijenjenog medijskog Cvijeta, s velikim c? Vjerujem da će doći ekipa emisije.

Ako osvojite nagradu, kome ćete je posvetiti i kamo ćete je smjestiti?

Sve dobro što se događa oko mene posvećujem obitelji jer oni su početak i kraj svakog dana. Trpe i razumiju izbivanja, podržavaju sve i veliko su utočište. Ako dođe Ruža, bit će od cijele ekipe emisije i onih ljudi koji su nam vjerovali i dali najbolje uvjete za rad. Bit će u “Dosje” kutku, a možda dogovorimo kvartalno domaćinstvo među članovima ekipe.

