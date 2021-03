Broj novozaraženih koronavirusom raste, a u COVID bolnici Dubrava sve je više mlađih pacijenata.

– Na oprezu smo. Brojke rastu zadnjih tjedana i imamo iskustvo iz prijašnjih valova. ovaj porast danas od gotovo 2000 zaraženih znači da ćemo za dva tjedna ili manje imati veći priliv bolesnika – kazao je u RTL Direktu ravnatelj KB Dubrava dr. Ivica Lukšić.

Vjeruje kako je procijepljenost starijeg stanovništva rezultirala time i da je manje smrtnih ishoda i manje starijih u bolnici.

– U vrijeme najžešće epidemije ove zime imali smo nažalost i više od 20 smrtnih ishoda dan za danom. Sad se te brojke kreću od tri do pet. Bitno je lakše u svakom segmentu raditi i pružiti adekvatnu njegu bolesnicima – kaže dr. Lukšić.

Odgovorio je i na pitanje u čemu je razlika između trećeg i drugog vala.

– Promjena je u dobnoj strukturi i u kliničkim slikama. Mi imamo sada bolesnike koji dolaze ranije i s težom kliničkom slikom, međutim pogoršanja su puno intenzivnija i brža nego što se to događalo prije. Sretna okolnost je što su to ljudi mlađe dobi, pa je i njihov oporavak bolji i brži nego što bi to bio da su stariji – kazao je.

Uvjeren je kako bi situacija bila gora da nismo procijepili najstarije i najranjivije.

– Danas, godinu dana od početka pandemije smo puno toga naučili i puno toga se promijenilo i u terapiji, visokim dozama kisika, dakle to je ona faza do respiratora. Svi imamo veliko iskustvo, posebice mi u Dubravi i kolege koji su bili kod nas iz drugih bolnica ove zime, oni su se vratili u svoje matične ustanove i sad imaju svoje covid odjele i rade i imaju iskustvo koje smo zajedno sticali – kazao je dr. Lukšić.

Komentirao je i djelatnice koje su krale od pacijenata.

– To je sve djelatnike, a u Dubravi radi 2200 ljudi, sve nas je to šokiralo. Mi smo poduzeli mjere, danas smo dali izvanredni otkaz objema djelatnicama, jer imamo dokaze i činjenice koje nepobitno narušavaju mogućnost da takvi ljudi dalje rade u KB Dubrava. Riječ je o medicinskoj sestri i bolničarki.

