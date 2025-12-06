Maloljetnici umiješani u 70 posto kriminalnih aktivnosti

"Oni su mali, ali su veliki, odnosno, hoću reći, nisu više mali, ali su dosta veliki da ne budu mali". Legendarna je to rečenica iz još legendarnijih Smogovaca, koja savršeno može opisati maloljetničko nasilje koje kulja po Hrvatskoj. Jer gotovo da nema dana da policija ne izvijesti o nekom nasilnom događaju u kojem su sudjelovali ili djeca ili jako mlade osobe, koje tek nakon što počine nešto što nisu trebali možda osvijeste da i nisu baš tako mali da ne bi mogli biti pospremljeni u - zatvor.



Pa se u zadnje vrijeme zatvori diljem zemlje pune maloljetnicama koji se uhićuju zbog nasilnih napada, paleža, premlaćivanja, fašističkog orgijanja... Istražni zatvor, koji je naknadno zamijenjen istražnim zatvorom u domu određen je trojici mladića koji su nedavno na Trgu bana Jelačića napali vršnjake iz Splita. Iza rešetaka je završio i mladić koji je tijekom Interlibera, pred Zagrebačkim velesajmom napao i pretukao drugog mladića. Pritvoren je i mladić koji je na Trgu bana Jelačića napao novinarsku ekipu N1, a neki od uhićenih i pritvorenih počinitelja, svojoj mladoj dobi usprkos, već imaju više prijava zbog svega i svačega.