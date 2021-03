Sin opljačkanog pacijenta: 'Nisam prvo vjerovao. Pa tko bi dizao novce nekome u Covid bolnici u Dubravi'

Nakon što se danas Hrvatskom prolomila vijest o zaposlenicama KB-a Dubrava koje su krale od pacijenata na respiratorima, oglasio se i sin jednog od opljačkanih pacijenata.

Dok se na respiratoru borio za život, 51-godišnja sestra Goranovom ocu je ukrala novčanik i s bankomata podignula 10.000 kuna, pa u obližnjoj prodavaonici kupila još i čizme.

''Nisam prvo vjerovao, govorim joj – pa tko bi dizao novce nekome u Covid bolnici u Dubravi. Ja se vratim, i ponovno na mamin nagovor otišao sam provjeriti stanje računa i šok poslije toga. Nevjerojatno, u dva dana se to desilo – ne možete vjerovati'', rekao je Goran Mrđe za RTL.

Kako je došla do pina - Goranu nije jasno.

''On je bio pri svijesti tad… sad dal' ga se iznudilo pin, dal' ga se pitalo da mi trebamo novce ili nešto. Ja se samo nadam da nije to! To bi mi bilo još gore'', rekao je gospodin Goran.

Podsjetimo, osim 51-godišnjakinje, uhićena je još jedna zaposlenica bolnice (45). Nju se tereti da je opljačkala četiri pacijenta na respiratoru.

''Na način da im je otuđila osobne stvari u smislu novčanika, nakita, novaca… pa je nakit prodavala i opet dolazila do novaca'', kazala je glasnogovornica PU zagrebačke Marija Goatti.

Sin opljačkanog pacijenta sve je prijavio policiji, a ranije danas i ministar zdravstva Vili Beroš osudio je djela zaposlenica i potvrdio da slijede sankcije.