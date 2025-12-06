Naši Portali
OSTALO JE JOŠ MALO VREMENA

Kovanice kune uskoro nećete moći zamijeniti. Stručnjak savjetovao da ove ipak zadržite

kovanice
Davor Puklavec/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
06.12.2025.
u 17:48

Zlatko Viščević, stručnjak za numizmatiku i urednik portala numizmatika.net komentirao je numizmatičku vrijednost kovanica kune i lipa

Zamjena novčanica kune nema vremensko ograničenje, ali ako vam je ostalo kovanica, imate još malo vremena za zamjenu - nešto manje od mjesec dana. Dok su se od siječnja 2024. godine kune u gotovini isključivo mogle mijenjati u Hrvatskoj narodnoj banci po fiksnom tečaju, na stranicama HNB-a naglasili su da se zamjena kuna u kovanicama može obaviti do 31. prosinca 2025. godine, na adresi Nikole Jurišića 17 u Zagrebu od ponedjeljka do petka u vremenu od 8.30 do 17 sati. Iznos do 14.999,99 kuna građani na vlastitu odgovornost mogu dostaviti i putem poštanskih usluga na adresu Hrvatske narodne banke, Direkcija za pohranu, obradu i opskrbu gotovim novcem - Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb, a treba se dodati informacija o željenom načinu preuzimanja gotovog novca eura. To je moguće osobno u HNB-u ili poštanskom dostavom na kućnu adresu. Ako građani žele donijeti kovanice u iznosu od 40 tisuća kuna i više ili više od tisuću komada kovanica, potrebna je prethodna najava uz informacije o iznosu i broju kovanica putem e-mail adrese gotov.novac@hnb.hr.

Zlatko Viščević, stručnjak za numizmatiku i urednik portala numizmatika.net za N1 komentirao je numizmatičku vrijednost kovanica kune i lipa. 'Naravno da će, kad ih bude manje - a već sada ih je manje jer nisu u opticaju - njihova cijena i vrijednost biti veća. Međutim, dosta je tih kovanica kuna bilo u opticaju, puno ih je izašlo i izvan Hrvatske, tako da neće postići ne znam kako visoke cijene. Jedino je moguće da će kovanice nekih određenih godine vrijediti više', rekao je. Dodao je kako se točna vrijednost ne može u ovom trenutku znati. 'U pravilu je kovano manje kovanica s latinskim nazivima, a budući da su rjeđe od ovih s hrvatskim natpisima, numizmatički su zanimljivije. Treba znati da su one još uvijek prilično dostupne. Za 30-40 godina, kada vrijeme odradi svoje, bit će ih manje i imat će puno veću vrijednost nego sada. No teško je u ovom trenutku reći hoće li im vrijednost ići do zapanjujućih iznosa ili će biti u granicama neke numizmatičke normale', kaže Viščević.  

Ključne riječi
Zlatko Viščević zamjena Novčanice HNB kovanice kune

Komentara 1

rubinet
rubinet
18:01 06.12.2025.

Hrvatski stručnjak za numizmatiku bi trebao znati kako su kovanice u optjecaju ,a ne u opticaju.

