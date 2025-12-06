Hrvoje Zovko i Drago Hedl među dobitnicima Nagrade za mirotvorstvo „Krunoslav Sukić“

Ovogodišnji dobitnici su Emina Bužinkić i autorski i producentski tim dokumentarnog filma MIROTVORAC – Drago Hedl, Hrvoje Zovko, Ivan Ramljak i Nenad Puhovski.

Kako stoji u obrazloženju Emini Bužinkić nagrada joj se dodjeljuje za više od dva desetljeća njezine solidarnosti, produbljivanja znanja te požrtvovnog rada usmjerenoga na izgradnju i njegovanje zajednica brige te društva pravde i mira. Svojim je otporom i radom na području mirotvorstva, suočavanja s prošlošću, prava ljudi u pokretu, antirasizma, uključivanja mladih i, posebno, svojim glasom za globalnu solidarnost u vrijeme nasilja nezamislivih razmjera nad ljudima Palestine donijela neizbrisivo dobro pojedincima, zajednicama i društvu. Uči nas jeziku koji toliko nedostaje – jeziku gostoprimstva, dostojanstva i slobode, solidarnosti i suradnje. Svojim primjerom i konkretnom podrškom Emina Buzinkić je ohrabrila i osnažila mnoge – i čini to i danas.

U ovo čudno doba, koje nas u začaranom kotaču historije, vraća u povijesne kontekste koje smo do prije samo nekoliko godina, smatrali davno prevaziđenima, u ovo, dakle, doba kada je i znanost velikim dijelom odstranjena od svojega humanističkog poslanja i migolji se u vlastitim metrikama, birokratskim pokazateljima izvrsnosti i drugim scientometrijskim nastranostima, svaki je pojedinac što svojim djelovanjem izlazi iz tih okvira ne samo hvale vrijedan, nego društveno nezamjenjiv kao ona poslovična kap vode na dlanu.

Živimo u vremenu u kojemu društvo prečesto zaboravlja da je društvo i rasplinjuje se u magli atomiziranih partikularnih interesa, što dovodi do svih zastranjenja i potonuća. Debela nas mrena sprječava vidjeti našu braću i sestre u bezizlaznosti nasilja, koje sve češće prijeti globalnom eskalacijom, u očaju diskriminacije svih mogućih vrsta, u općoj dehumanizaciji. Nasuprot tome je otvoriti srce globalnom jedinstvu čovječanstva. Takozvane „druge i drugačije“ prestati kategorizirati prema bilo kakvim umjetno stvorenim drugostima. Jednostavno ih prigrliti, kao dio nas, kao naše braće i sestre, jer oni to i jesu. To je radikalni zaokret prema miru kojeg želimo i kojem težimo.

Čitavo Eminino djelovanje je usmjereno upravo tome. Ono obuhvaća toliko aspekata izgradnje mira da je nemoguće u ovoj kratkoj zahvali sve njih obuhvatiti, bez opasnosti da učinimo nepravdu nekom od tih aspekata zaboravivši ga. Emina pruža svoju ruku ljudima u nevolji, ali i uči i ohrabruje sve oko sebe da čine to isto. Beskrajno solidarna i suosjećajna, a s druge strane čvrsta u obrani temeljnih vrijednosti koje se svode na sveobuhvatni pojam – mir. Od aktivizma, preko akademskog djelovanja do pisanja, svaki aspekt njenog djelovanja protkan je dubokim, iskrenim i beskompromisnim mirotvorstvom i ljubavlju prema čovjeku.

Autorskom i producentskom timu dokumentarnog filma MIROTVORAC – Dragi Hedlu, Hrvoju Zovku, Ivanu Ramljaku i Nenadu Puhovskom nagrada se dodjeljuje za njihov hrabri, dosljedni i umjetnički iznimno vrijedan doprinos kulturi mira, suočavanju s prošlošću i javnoj istini o Josipu Reihlu Kiru.

Dokumentirajući njegovu ulogu, logiku djelovanja i tragičnu smrt, MIROTVORAC produbljuje razumijevanje spirale nasilja, ali i pokazuje da su u okolnostima prijetnji, nacionalističkih tenzija i ratne psihoze mirotvorni odgovori ne samo mogući nego i nužni — jer čuvaju temelje ljudskosti i povezanost zajednice.

Film je jedno od najvažnijih dokumentarnih ostvarenja recentne hrvatske i regionalne kinematografije. Autori su se, bez kalkulacija, suočili s temom desetljećima potiskivanom iz javnog sjećanja: mirotvornom ulogom i mogućnošću da bi ona mogla biti motivom ubojstva Josipa Reihla Kira, načelnika osječke policije koji je početkom Domovinskog rata 1991. profesionalno i predano radio na sprječavanju eskalacije nasilja među dotadašnjim susjedima i sugrađanima. Umjesto praćenja dominantnih narativa, autori su stali na stranu “utopije mira”, razotkrivajući mehanizme ratne propagande, spiralu mržnje i cijenu koju pojedinci plaćaju kada odaberu povjerenje, dijalog i empatiju — svjesno prekidajući lanac mržnje i odbijajući logiku straha i neprijateljstva koja potiče nasilje.

MIROTVORAC donosi dragocjene arhivske snimke, uključujući dosad neemitirane materijale nastale neposredno nakon atentata u Tenji, te razgovore sa svjedocima i članovima obitelji. Film je učinio dostupnom priču poznatu uglavnom aktivistima i starijim građanima Osijeka te je približio mladima istinu o 1. srpnju 1991., kada su na policijskom punktu ubijeni Josip Reihl Kir, Goran Zobundžija i Milan Knežević, a Mirko Tubić teško ranjen — upravo usred mirovnih pregovora.

Unatoč brojnim poteškoćama — od otežanog financiranja do pokušaja zabrane prikazivanja u Benkovcu i Zadru — film je osvojio devet nagrada na pet festivala, među njima Veliku Zlatnu arenu u Puli i Zlatnu golubicu DOK Leipziga za “prenošenje univerzalnih vrijednosti”.

MIROTVORAC je osigurao da Josip Reihl Kir, simbol herojstva u službi mira, napokon dobije zasluženo mjesto u povijesti. Autorski tim je svojim profesionalizmom, etičkom jasnoćom i predanošću obogatio baštinu mirotvorstva kojoj je posvećena i Nagrada „Krunoslav Sukić“.