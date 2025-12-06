U narednim danima rijetka pojava kiše, ali puno naoblake i magle. Iznenadit će vas i pokoja zraka sunca.

S prvim danom prosinca klimatološki je stigla zima koja je donijela oblačno i maglovito vrijeme. Tako nas u nedjelju čeka dosta oblaka, na kopnu će biti i magle, može se rijetko pojaviti i koja kap kiše, a na Jadranu će biti i dosta sunca. Što se nedjelje tiče, Slavoniju, Baranju i Srijem čeka umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz slabi vjetar, a do večeri bi moglo pasti i nešto kiše, osobito u Podunavlju. 'Temperatura će ići između 4 i 9 °C', za HRT javlja prognostičarka DHMZ-a Katarina Katušić, mag. phys. Naoblaka u središnjoj Hrvatskoj malo će se razići, ali će se navečer uz slab vjetar stvarati magla. Jutro donosi temperature od 3 do 6 °C, a poslijepodne oko 9 °C. Gorsku Hrvatsku čekaju kraća sunčana razdoblja, dok će u više zraka sunca uživati na sjevernom Jadranu, gdje će umjereno puhati sjeverozapadnjak. Bura će puhati uz obalu koja će prijepodne lokalno biti i jaka, a ponegdje se mogu pojaviti i olujni udari. U gorju će temperatura zraka ići između 3 i 8 °C, a na obali će se ujutro najniža kretati od 5 do 10 °C. Unutrašnjost istre čeka nešto malo niža jutarnja temperatura, a dnevna oko 14 °C.

Dalmaciju čeka djelomično sunčano vrijeme, dok će uz obalu ponegdje puhati umjerena bura i prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura oko 3°C u unutrašnjosti, a do 12 °C na otocima. Na krajnjem jugu Hrvatske sunce će zasijeniti umjerena naoblaka, a može pasti i malo kiše. More će uz sjeverozapadnjak biti uglavnom umjereno valovito, a uz obalu će puhati bura. Najniža temperatura zraka kretat će se između 7 i 12 °C, a najviša ide do 17 °C. 'Ponedjeljak će u kopnenim krajevima nerijetko obilježiti magla, u nizinskoj Hrvatskoj i dugotrajna. Od utorka sve sunčanije i po danu toplije jer će zapuhati slab do umjeren jugozapadnjak, pa će magla biti sve rjeđa pojava, uglavnom tijekom jutra, koja će biti hladna', kaže Katarina Katušić. Na srednjem i južnom dijelu Jadrana prevladavat će sunčano, a u srijedu raste vjerojatnost za nisku naoblaku ili maglu. Puhat će umjeren sjeverozapadnjak, lokalno i bura, a temperatura se neće znatnije mijenjati.