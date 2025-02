Pogledajte što sve država nudi na prodaju: Poslovni prostori, zemljišta i stanovi od 30.000 eura

Ove se godine prodajom viška nekretnina iz državnog portfelja i aktivacijom strateških lokacija planira ostvariti prihod od gotovo 55 milijuna eura, a do kraja godine očekuje se 45 javnih natječaja za prodaju te aktivaciju lokacija poput Kampa Jarun, Hidrobaze Pula i Perne Orebić kroz pravo građenja i zakup. Sve to sadržano je u prijedlogu Godišnjeg plana upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske za 2025. godinu, koji je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine pustilo u javno savjetovanje do 15. ožujka.

Godišnji plan donosi Vlada na prijedlog Ministarstva, s ciljem učinkovitijeg upravljanja državnom imovinom. Prema zakonu, državne nekretnine obuhvaćaju raznoliku imovinu poput građevinskih zemljišta, stanova, poslovnih prostora i nekretnina od strateškog značaja. Plan za 2025. fokusira se na povećanje prodaje te imovine, aktivaciju strateških lokacija, rast ulaganja i unapređenje zakonodavnog okvira, uz očekivani prihod od 54,75 milijuna eura te naglasak na decentralizaciju i suradnju s lokalnim zajednicama, stoji u prijedlogu plana. Kako navode iz Ministarstva, plan uključuje prodaju viška nekretnina, razvrgnuće suvlasničkih odnosa i darovanja lokalnim jedinicama. Primjerice, do kraja 2025. godine očekuje se 45 javnih natječaja za prodaju, što je značajan porast u odnosu na 2023. godinu.

Podsjetimo, Državne nekretnine sredinom ovog mjeseca već su objavile prvi javni natječaj za prodaju neoportunih nekretnina iz svog portfelja, odnosno nekretnina koje nisu adekvatne za zakup, najam, korištenje, kao ni za realizaciju programa Statileo ili priuštivog stanovanja, a koja se nalaze na poželjnim lokacijama u Zagrebu, Karlovcu i Iloku. Također, predviđena je aktivacija nekretnina kroz investicijske projekte poput prava građenja i zakupa, čime se povećava njihova tržišna vrijednost. Među ključnim projektima ističu se HŽ neboder u Rijeci, Vila Svežanj u Kostreni i Spomen dom u Kumrovcu. Plan uključuje i aktivaciju strateških lokacija poput Kampa Jarun, Hidrobaze Pula i Perne Orebić kroz pravo građenja i zakup, a iz Ministarstva naovde i da će se posebna pažnja posvetiti praćenju ugovora za projekte poput Prukljana u Skradinu i Kupara u Župi Dubrovačkoj kako bi se osigurala njihova uspješna realizacija.

Ujedno, Ministarstvo planira obnovu četiri zgrade u Zagrebu, uključujući završetak konstrukcijske, energetske i cjelovite obnove zgrade na adresama Prilaz Gjure Deželića 7, Republike Austrije 20, Ulica Ivana Dežmana 10 i Ilica 25. Planira se ulaganje i uređenje 350 stanova, 200 poslovnih prostora i osam rezidencija. Kako ističu, prioritet su stanovi za korisnike u skladu s presudama Europskog suda za ljudska prava. Kao jedan od važnijih projekata ističu i sveobuhvatnu obnovu državne rezidencije Palače Pongratz u Zagrebu. Godišnji plan predviđa i povećanje broja javnih natječaja za prodaju i uporabu pokretnina, s čime bi se očekivani prihodi udvostručili. Uz to, trajno oduzete pokretnine bit će stavljene u funkciju kroz najam ili prodaju kako bi se povećali prihodi državnog proračuna, navode iz Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

