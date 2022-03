Pogledajte što je točio u rezervoar! Cijena goriva lete u nebo, ali ovo nikako nemojte raditi

Vozači se bore sa poskupljenjima goriva, a jedan čovjek iz Cheshirea, u Velikoj Britaniji, odlučio je s tim se izboriti na svoj način, javlja Daily Mail. Naime, uhvaćen je kako na parkingu poznatog trgovačkog lanca u spremnik svog automobila ulijeva kuhinjsko ulje.

Na snimci se vidi kako čovjek iza svog auta skida čepove s boca ulja za kuhanje, zatim nastavlja puniti spremnik goriva svog automobila pred zbunjenim promatračima. Mark Rainford, koji je snimio video, rekao je za Daily Mail: 'Snimio sam ga i dok sam prolazio pored njega on je prvi skidao sve vrhove s boca, to je ono što me nasmijalo. Očito je dobro razmislio.'

Njegov podvig nije prošao bez komentara, a mnogi se slažu kako to nikako nije dobro za automobil. 'Nemojte stavljati biljno ulje u svoj automobil ili kombi osim ako se radi o starom dizelskom motoru. 'Zapalit ćeš svoj motor, pregust je i ispumpat ćeš dizel. A pogotovo ga nemojte stavljati u benzinski automobil/kombi.' rekao je jedan čovjek.