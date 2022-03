Oporba: Vladine su mjere nedovoljne. Marić: Idućeg utorka cijene goriva trebale bi pasti

Oporba je danas, tijekom saborske rasprave o izmjenama Zakona o PDV-u, pozdravila predložene Vladine mjere koje bi trebale umanjiti posljedice rasta cijena energeneta, no smatra ih zakašnjelima i nedovoljnima.

- Vladin prijedlog ide u dobrom smjeru, ali kasni i nije dovoljan. Vlada bi trebala uvesti i druge mjere, treba promijeniti i model davanja poticaja gospodarstvenicima - kazao je Peđa Grbin (SDP), dok je Marijan Pavliček (HS) izrazio bojazan da bi mnogi smanjenje PDV-a mogli iskoristiti za lov u mutnom pa građani to smanjenje neće ni osjetiti, a zanimalo ga je i kada će Vlada donijeti odluku o plivajućim trošarinama. Nadovezao se i Siniša Hajdaš Dončić (SDP) kazavši da Vlada nije u stanju odgovoriti na krizne okolnosti, što se vidi i iz rasta cijena goriva, pa je Vladu pozvao da razmisli o smanjenju PDV-a na trošarine.

- Ovaj je udar neizdrživ i Vlada je trebala intervenirati puno prije i puno značajnije. Pozivamo Vladu da se odrekne trošarina, onoga što uzima iz džepova građana - apelirao je Nikola Grmoja (Most), a Stjepo Bartulica (DP) je ocijenio da Vlada reagira prekasno i premalo, tek onda kada mora i nema više nikakve prilike za odgađanje.

- Čim u Saboru vidimo ministra Marića, znamo da je voda došla do grla i da pokušava spasiti što se spasiti može. Ovo su vatrogasna rješenja koja kasne - ustvrdio je Marin Lerotić (IDS). Davor Bernardić (SD) reče pak kako ni ove mjere neće polučiti razultate, da smanjenje PDV-a na neke prehrambene proizvode i plin neće dovesti do pada cijena hrane, već do poskupljenja, te da ministar pogoduje stranim trgovačkim lancima "koji će i opet zaraditi".

- Sniženje PDV-a uopće ne znači snižavanje cijena, znači samo snižavanje novca u državnoj blagajni - kazala je Katarina Peović (RF) upozorivši da će mnogi ljudi sad, umjesto vožnje autom, početi više koristi javni prijevoz pa je od Vlade zatražila ulaganja u poboljšanje javnog prijevoza, kritizirajući pritom smanjenje broja linija u javnom prijevozu.

- Voljela bih da je PDV na menstrualne potrepštine, umjesto na 13 posto, smanjen na pet posto, kao što smo prije i predlagali - poručila je Anka Mrak-Taritaš, što je u svojim govorima isticalo i tražilo još dosta oporbenih zastupnika.

- Kada država kaže da se nečega odriče, to znači da se zapravo ne odriče ničega. Izgubili smo energetsku neovosnost. Zbog MOL-a smo postali mađarska energetska kolonija. Građani odlaze u Mađarsku "tankati" gorivo jer je tamo četiri kune jeftinije. Ministar je simpatičan, ali nema petlju. Tvrdite da će ljudi uštedjeti zato što nešto neće poskupjeti 25 posto, nego 15 posto. Pa koja je tu lokiga?! Ovo je čista špekulacija, a mi smo njena žrtva. Mi moramo poštovati sve europske direktive, a kupovna moć naših građana je samo 63% - kritički je nizao Miroslav Škoro (PH), dok je Vesnu Vučemilović zanimalo zašto se PDV ne smanjuje i na mliječne te mesne proizvode.

- Trebali bismo zabraniti izvoz i jedne jedine kapi domaće nafte. Naša nafta odlazi uglavnom u Mađarsku, a u Mađarskoj je gorivo sad jeftinije nego kod nas pa naši ljudi zato odlaze tamo - naglasio je Davor Dretar (DP), dok je Zvanu Brumnića (SD) zanimalo koliko Hrvatsku košta kada MOL uzima naftu po jednoj cijeni, a onda Hrvatskoj prodaje benzin po tržišnoj cijeni.

- U ovim okolnostima razmišljam o svemu. Glava mi je puna svega. Ne možemo u potpunosti neutralizirati porast cijena, ali ga možemo ublažiti. No, trošarine se ne mogu izuzeti iz PDV-a - uzvratio je ministar financija Marić prognozirajući da će idućeg utorka maloprodajne cijene goriva pasti. Ministar je naveo i to da su, u odnosu na isto razdoblje lani, prihodi od PDV-a u dva i pol mjeseca ove godine milijarda kunu veći pa iznose 9,1 milijardi kuna, te da su i doprinosi veći za 700 milijuna kuna.

HDZ-ovi zastupnici tvrdili su tijekom saborske rasprave da se zakonske izmjene donose u pravo vrijeme i da će pomoći građanima da prebrode krizu izazvanu vanjskim čimbenicima.

